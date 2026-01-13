TÜİK açıkladı: Ticaret ve perakende satış hacminde artış

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) 2025 yılının Kasım ayına ait ticaret satış hacmi endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,4, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 ve perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,2 oranında artış gösterdi.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,5 arttı

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,5 arttı.



