ARA
DOLAR
42,33
0,18%
DOLAR
EURO
49,28
0,04%
EURO
GRAM ALTIN
5667,61
0,20%
GRAM ALTIN
BIST 100
10580,05
-0,46%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • TÜİK, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan rakamlarını duyurdu

TÜİK, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan rakamlarını duyurdu

TÜİK tarafından açıklanan ücretli çalışan istatistiklerine göre, eylülde sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 oranında artış gösterdi.


TÜİK, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan rakamlarını duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 991 bin 589 kişi iken, 2025 yılı Eylül ayında 16 milyon 169 bin 476 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 eylülde ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,7 azaldı. İnşaat sektöründe ise yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 arttı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan rakamlarını duyurdu-1
TÜİK, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan rakamlarını duyurdu-2

Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,2 oranında arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,4 arttı.

TÜİK, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan rakamlarını duyurdu-3
TÜİK, eylül ayına ilişkin ücretli çalışan rakamlarını duyurdu-4

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL