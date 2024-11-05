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Tüpraş'tan yangın ve son durumla ilgili açıklama

Tüpraş'ın İzmit rafinerisinden bugün dumanlar yükselmişti. Tüpraş'tan yapılan açıklamada saat 13.30 civarında Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana geldiği belirtildi. Açıklamada "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmıştır" denildi. Açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtilerek "Ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir" denildi.

05 Kasım 2024 | 14:03
Son Güncellenme: 05 Kasım 2024 | 15:18
Tüpraş'tan yangın ve son durumla ilgili açıklama

AA'nın haberine göre Tüpraş'tan yapılan açıklamada saat 13.30 civarında Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde kompresör bakım çalışmaları sırasında yangın meydana geldiği kaydedildi. Rafineri ekiplerinin olaya anında müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "12 çalışma arkadaşımız ilk tespitlere göre hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TÜPRAŞ'TAN KAP BİLDİRİMİ

Tüpraş'tan KAP'a yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

Bugün saat 13:30 sularında Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde PLT-33 izomerizasyon ünitesinde yangın meydana gelmiştir. Rafineri ekiplerince olaya anında müdahale edilmiş olup, ilk tespitlere göre 12 çalışma arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış ve tetkikler için hastaneye sevk edilmiştir. Halihazırda yangın söndürülmüş olup,  ünite kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılmıştır. Rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde devam etmektedir. Söz konusu yangının faaliyetlerimizde ve finansal durumumuzda önemli bir etki oluşturması beklenmemektedir.

İşleme açılıyor

Patlama haberlerini takiben şirketin hisselerinin geçici olarak işleme kapatıldığı belirtilmişti. Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" denilmişti. Tüpraş'ın KAP'a açıklamasından sonra ise Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada "TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri şirketten istenen özel durum açıklamasını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlaması sebebiyle saat 15:25'te sürekli işlem yöntemiyle işleme açılacaktır. Açılıştan önce işlem sıralarında ve sözleşmelerde emir iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilecektir" denildi.

 

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