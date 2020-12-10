Türkİye’deki toplam koronavirüs vaka sayısı ne kadar? sorusu bugün yanıt buldu. Türkiye’deki toplam Kovid-19 (koronavirüs) vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı. Son 24 saatte 220 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bugünkü toplam test sayısı 206 bin 202. Bugün hasta sayısı 5918 olarak açıklandı. Bugün iyileşen hastaların sayısı ise 5232.

Dün gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bundan böyle Türkiye’deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu.

Bakan Koca’nın açıklamasının ardından 11 Mart’ta ortaya çıkan ilk vaka sonrası Türkiye’deki Kovid-19 toplam vaka sayısı “covid19.saglik.gov.tr” adresinden paylaşıldı.

Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen bilgiye göre, Türkiye’deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.

TÜRKİYE’DEKİ TOPLAM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI *

Vaka sayısı, tablonun “toplam” olarak adlandırılan bölümünde yer alırken, bu bölümde ayrıca toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, vefat 15 bin 751, ağır hasta 5 bin 943, iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Bugün tespit edilen 5918 hasta var. Alınan tedbirlerin etkisini hissetmeye başladık. Ağır hasta sayısı artış hızında azalma devam ediyor. Kısıtlamalarla elde edilen kazanımları, kişisel tedbirlerle destekleyerek başarılı olacağız. Birlikte mücadele edelim.” dedi.