Bloomberg’in Türk yetkililere dayandırdığı habere göre Türkiye’nin ABD’den talep ettiği 40 adet yeni F-16 Blok 70 alımının ve 80 adet F-16 modernizasyonunun maliyetinin 6 milyar dolara yakın olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, kaynaklarına dayandırdığı haberinde; Türkiye’nin 80 adet F-16 savaş uçağı modernizasyonu ve 40 tane yeni F-16 alımı için ABD’ye talepte bulunduğunu açıklamıştı.

Amerikan Bloomberg ve İngiliz Middle East Eye’a (MEE) konuşan Türk yetkililer, olası F-16 alımı ve modernizasyonu hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Türk diplomatik kaynakları, Türkiye’nin ABD’den talep ettiği 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ve 80 adet F-16 modernizasyon kitinin toplam maliyetinin 6 milyar dolara yakın olduğunu söyledi.

Türk yetkililere göre Biden yönetimi; F-16 savaş uçaklarının satışını destekliyor. Ancak Kongre’den onay konusunda sıkıntı yaşanabileceğini belirtiyor.