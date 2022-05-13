Twitter hisseleri, perşembe günü Elon Musk’ın 54.20 dolarlık satın alma fiyatının oldukça altında bir rakamla yaklaşık 46 dolara düştü. Satış, Twitter’ın değerlendiği yer ile Musk’ın ödemeyi kabul ettiği miktar arasında 9 milyar dolarlık bir boşluk yarattı. Peki neden?

Enflasyonist baskılar genel olarak teknoloji pazarını olumsuz etkilemiş durumda.

CNBC’nin haberine göre ise Elon Musk Twitter’ı satın alma süreci devam ederken sosyal medya şirketinin hisseleri düşüyor ve bu da yatırımcılar arasında anlaşmanın bitiş çizgisine ulaşmayacağına dair bazı endişelere yol açıyor.

Twitter, Nisan sonunda yılın en yüksek seviyesine ulaştığından bu yana yaklaşık %13 düştü. Perşembe günü piyasa kapanışı itibariyle hisse, Musk’ın 27 Nisan’da ödemeyi kabul ettiği 54.20 doların oldukça altında 45.08 dolardan işlem gördü. Fark, piyasa değerinde 9 milyar dolardan fazla.

Haberde “Twitter yönetim kurulu satın almayı onaylasa da anlaşmanın tamamlanması aylar alabilir ve bunun olacağının garantisi yok. Musk, vazgeçmeyi seçerse 1 milyar dolarlık bir ayrılık ücreti ödemek zorunda kalacaktı. Tesla CEO’su 220 milyar dolardan fazla değere sahip” yorumu yapılıyor.

CNBC’ye konuşan Wedbush Securities analisti Dan Ives, Musk ile yapılan anlaşmanın tamamlanma olasılığının %90 veya daha fazla olduğunu tahmin ediyor, ancak hisse üzerinde baskıya katkıda bulunan üç şey görüyor. Birincisi, Twitter hisseleri, halka açık bir şirket olarak kalması durumunda yalnızca 20 dolarla değerlenecekti. İkincisi, düzenleyici konuların anlaşmaya gölge düşürdüğünü söyledi. Son olarak, Ives, Musk’ın kısmen Tesla hisselerinden yararlanarak satın almayı finanse etmesinin daha büyük risk ve belirsizlik oluşturduğunu söyledi.