Edirne’nin Enez ilçesinde turistik sahil bölgesi olan Saros Körfezi uğur böceklerinin istilasına uğradı. Uğur böcekleri tatilcileri tedirgin ederken TRT’nin haberine göre Prof. Dr. Ali Satar bölgede sürü olarak hareket eden uğur böceklerinin zararı olmadığını, aksine faydalı olduklarını söylüyor.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Enez’deki durumu TRT Haber’e yorumladı.

“Böcek ilacı ihtiyacını azaltıyorlar”

Prof. Dr. Satar, bu uğur böcekleri türünün bölge için şans olduğunu söylüyor ve “Uğur böcekleri normalde açık havada yaşadıkları ve bitki zararlılarıyla beslendikleri için faydalı sayılırlar. Bu böcekler böcek ilacı (pestisit) ihtiyacını azaltmada oldukça faydalı olmuş ve birçok hastalığa sebep olan, yaprak bitleri, akarlar ve kabuklu bitler taşıyan sert ağaçlı ormanları rahatlatmıştır.” diyor.

Uğur böceklerinin birlikte hareket ettiğini söyleyen Satar, Enez bölgesinin üreme koşullarının böcekler için uygun hale gelmiş olabileceğini ve orada bulunan zararlı türlerin çekmiş olabileceğini belirtti.

Uğur böceklerinin biyolojik mücadele için önemli olduğunu belirten Satar, “İnsan için yararlı böceklerden biridir. Uğur böceğinin larvaları ve yetişkinleri, yaprak bitlerini ve koşniller gibi zararlı böcekleri büyük oranda yedikleri için biyolojik mücadelede kullanılır” dedi.

Bu böceklerin evde üremediklerine söyleyen Satar şöyle söylüyor:

“Uğur böceklerinin üzerinde 7 siyah nokta varken bu böcek de 15 ile 21 arasında siyah nokta var. Biraz sürü halinde yaşayıp istilacı bir böcek olduğundan vatandaşlar tedirgin olabiliyorlar. Aslında tedirgin olacak hiçbir şey yok. Bunlar faydalı böcek grubundandır. Kendinden küçük olan böcekleri yerler. İnsanlara hiçbir zararı yoktur, ev içinde üreyemezler, yiyeceklere dokunmazlar, ahşaba zarar vermezler. Bu böceği aslında tarlalarımızda veya evlerimizde gördüğümüz zaman mutlu olmamız gerekiyor.”