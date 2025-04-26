ARA
DOLAR
38,43
0,23%
DOLAR
EURO
43,66
-0,07%
EURO
GRAM ALTIN
4100,88
-0,67%
GRAM ALTIN
BIST 100
9432,55
-0,61%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Ünlü iş insanına veda: Altınyıldız ve Beymen'i kurmuştu

Ünlü iş insanına veda: Altınyıldız ve Beymen'i kurmuştu

Boyner Holding ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) kurucularından, Boyner Grubu Onursal Başkanı Ali Osman Boyner'in cenazesi İstanbul'da düzenlenen töreninin ardından toprağa verildi.

26 Nisan 2025 | 17:00
Ünlü iş insanına veda: Altınyıldız ve Beymen'i kurmuştu

25 Nisan'da 99 yaşında hayata gözlerini yuman Boyner'in cenazesi Teşvikiye Camisi'ne getirildi. Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Ali Osman Boyner'in ailesi, yakınları, iş dünyasından isimler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Namazın ardından cenaze arabasına konulan Boyner'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Altınyıldız ve Beymen markalarının kurucusu

Babası da kendisi gibi iş insanı olan Ali Osman Boyner, 1926'da Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Boyner, Sultanahmet Ticaret Lisesinin ardından Yüksek Ticaret Okulundan mezun oldu.

Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile 1952'de 1,5 milyon lira sermayeyle Altınyıldız markasını kuran Osman Boyner, ilk ihracatını 1956'da gerçekleştirdi ve Türk kumaşının dünyaya tanıtılmasında etkin rol oynadı.

Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini'nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen'in ilk mağazası, 1971'de İstanbul Şişli'de açıldı.

Başlangıçta erkek koleksiyonlarıyla öne çıkan Beymen, ilerleyen yıllarda kadın koleksiyonunu da portföyüne kattı ve 1985'te spor giyime odaklanan Beymen Club koleksiyonunu geliştirdi.

Moda ve sanayi alanlarında uzun yıllar çalışmalarını sürdüren Boyner, aynı zamanda TÜSİAD'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2010'da Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner'e devreden Osman Boyner, Onursal Başkanlık görevini hayatının sonuna kadar sürdürdü.

Sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları ve renkli kişiliğiyle tanınan Osman Boyner, 99 yıllık yaşantısına iş dünyasında büyük başarılar sığdırarak 25 Nisan 2025'te hayata veda etti.

İlgili Haberler
Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti
Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti
0
  • ALTIN GRAM - TL 4100,88 -0,67%
  • ALTIN ONS 3318,7 -1,04%
  • BIST 100 9432,55 -0,61%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,683 0,74%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38546 -0,01371%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82,625 -0,3645%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,4342 0,2292%
  • EURO/DOLAR 1,1364 -0,237%
  • EURO/TURK LIRASI 43,6592 -0,0662%
  • STERLIN/DOLAR 1,3309 -0,25108%
Borsa Haberleri
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
GERİ
İLERİ
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada dün temettü açıklayan 8 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
Bugün temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL