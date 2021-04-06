Bitcoin ile ödeme yapmak her geçen gün daha yaygın hale geliyor. Ünlü kahve zinciri Starbucks, Bitcoin (BTC) ile kahve satışı yapacağını duyurdu.

Starbucks, kripto para birimi ile ödeme uygulaması Bakkt‘ı test etmeye başladı. Şirket bu haftadan itibaren müşterilerin artık BTC ile ödemelerini mümkün kılacaklarını söyledi. Bu işlemi kullanıcıların Starbucks’ın mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

ShiftDelete’in haberine göre; Bakkt uygulaması kullanıcıların Bitcoin’i dönüştürmesi, puan kazanması, yolcu mili toplaması ve hediye kartlarını paraya çevirmesine hizmet ediyor. Fakat yakında gelecek Starbucks desteğiyle birlikte Starbucks Kartları da rahatlıkla uygulamada kontrol edilebilecek.

Birkaç ay önce Bitcoin sayesinde Tesla satışlarından daha çok kazandığını açıklayan Elon Musk; araba satışları için Bitcoin’i kabul ettiğini açıklamıştı.

Starbucks şu anda Bitcoin’i doğrudan dükkanlarında bir ödeme yöntemi olarak kabul etmiyor. Fakat mağaza kartı aracılığıyla dolaylı olarak da olsa BTC yoluyla kahve içmek mümkün kılındı. Starbucks’ın global ödeme başkan yardımcısı Karl Hebert konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bakkt müşterilerin dijital varlıklarının değerini ABD dolarına dönüştüren benzersiz ve güvenilir bir ödeme deneyimi geliştirmek için bizimle çalışmaya başladı. Müşterilerin artık kartlarına yükleme yapmak için Bakkt’ı kullanma fırsatına sahip olmasından heyecan duyuyoruz.”