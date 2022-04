Japon şirket ALI Technologies, 777.000 dolarlık bir uçan motosiklet üzerinde çalışıyor. Japon girişim halka arz da hedefliyor.

Şirketin web sitesine göre saatte 80 kilometre hıza ve 40 dakikaya varan seyahat menziline sahip 300 kilogramlık XTURISMO geçtiğimiz yıl Ekim ayında ön siparişe sunuldu.

Araç, Mart ayında Hokkaido’daki bir beyzbol maçının açılış töreninde yaptığı gösteri sonrası Japonya’da manşetlere taşındı.

Şirketin CEO’su Daisuke Katano, Bloomberg’e verdiği röportajda araçların çöl arazisi nedeniyle Orta Doğu’da ilgi topladığını söylüyor ve “İnsanların yolların kötü olduğu ve arabaların ulaşamadığı yerlerde ve su birikintilerinde seyahat etmelerini sağlayacak” diyor.

Japan’s Tsuyoshi “Big Boss” Shinjo just entered the game on a hover craft for his managerial debut with the Nippon-Ham Fighters pic.twitter.com/3xCWFb2dZR

— Farm To Fame (@FarmToFame_) March 29, 2022