ARA
DOLAR
41,39
0,24%
DOLAR
EURO
48,79
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
4860,99
0,48%
GRAM ALTIN
BIST 100
11090,38
0,38%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Vergi yüzsüzlerinin adı açıklanacak: Tarih ve kriterler ne?

Vergi yüzsüzlerinin adı açıklanacak: Tarih ve kriterler ne?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve ceza borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları bulunan mükelleflerin listelerini açıklayacak.


Son Güncellenme:
Vergi yüzsüzlerinin adı açıklanacak: Tarih ve kriterler ne?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
  • GİB'den edinilen bilgiye göre, açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.
  • Bu çerçevede, bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.
  • Tebliğe göre iki listeyle açıklama yapılacak. Borçlu olanlara ilişkin listelerde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar yer alacak.
  • Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan (tarh edilen) mükelleflerden vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşenler ilan edilecek.

- Mücbir sebep hali devam eden mükellefler kapsam dışında

Düzenlemeyle, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin borçları açıklama kapsamı dışında tutulacak.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL