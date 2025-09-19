Vergi yüzsüzlerinin adı açıklanacak: Tarih ve kriterler ne?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
- GİB'den edinilen bilgiye göre, açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.
- Bu çerçevede, bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde mükellef bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.
- Tebliğe göre iki listeyle açıklama yapılacak. Borçlu olanlara ilişkin listelerde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar yer alacak.
- Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan (tarh edilen) mükelleflerden vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşenler ilan edilecek.
- Mücbir sebep hali devam eden mükellefler kapsam dışında
Düzenlemeyle, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin borçları açıklama kapsamı dışında tutulacak.