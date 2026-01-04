Wellbees iş dünyasının ‘2025 Esenlik Haritası’nı yayımladı

İş dünyasının esenlik verilerini her yıl düzenli olarak raporlayan Wellbees, ‘2025 Esenlik Haritası’nı yayımladı. Çalışma hayatının nabzını tutan ve iş dünyası için bir referans noktası haline gelen araştırma, bu yıl global ekonomik koşulların ve belirsizliklerin çalışanların gerek profesyonel gerekse de özel hayatına yansıdığına işaret ediyor.

Öfke, stres, depresyon gibi nedenlerin toplamı %56,5

2025 yılında, çalışanların Wellbees psikolojik destek danışmanları ile uygulama üzerinden çevrim içi olarak yaptıkları görüşmelerin %19,3’ü kaygı, %14,1’i ise stresle başa çıkmak için gerçekleştirildi. Bu da çalışanların %33,4’ünün, bir başka deyişle her üç çalışandan birinin kaygı veya stres nedeniyle bir uzmanla görüştüğünü gösteriyor. Bu oran geçtiğimiz yıla göre %5,6 daha yüksek. İlk 10 gerekçe arasında yer alan kaygı, stresle başa çıkma, depresyon, iletişim problemleri, öfke kontrolü ve iş yaşamının toplamının %56,5’i bulması da dikkat çekti.

İlk sırada evlilik ve ilişkiler var

Psikolojik destek danışmanına başvuru nedenlerinde liste başında ise %19,8 ile evlilik ve ilişkiler geldi. Bu oran geçen yıla kıyasla %24,5’lik artışa işaret ediyor. Öte yandan çalışanların %5,44’ünün de ebeveyn-çocuk ilişkileri nedeniyle Wellbees’in danışmanlarına başvurması, aile ve ilişkiler konusunun 2025 yılının öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunu gösterdi.

Kadınlar kaygı, erkekler ilişkiler için başvurdu

Psikolojik destek danışmanına başvuru nedenlerinde cinsiyet ve kuşaklara göre de farklılıklar saptandı. Kadınlar en çok kaygı konusunda destek almak isterken erkekler en çok evlilik ve ilişkiler için başvurdu. Y kuşağında evlilik ve ilişkiler, Z ve X kuşaklarında ise kaygı baş sıraya yerleşti.

Beslenme danışmanı başvurusunda yıllar sonra ilk sıra değişti

Beslenme danışmanı başvurularında son yıllarda üst üste ilk sırada yer alan kilo kontrolü, bu yıl yerini egzersiz ve sporcu beslenmesine (%19,4) bıraktı. Sağlıklı beslenme alışkanlığı, vegan-vejetaryen beslenme ve duygusal beslenme de beslenme danışmanı başvurularının öncelikli nedenleri oldu.

Spora motive olmak için destek alındı

2025 yılında Wellbees’in spor ve egzersiz danışmanlarına en çok, geçen yıl olduğu gibi spor alışkanlığı motivasyonu (%42,3) için başvuruldu. İlk beşte yer alan diğer başvuru nedenleri, kuvvet-kondisyon, esneklik-hareketlilik, kardiyo egzersizleri ve sıkılaşma olarak sıralandı.

Melis Abacıoğlu: “İdare etmenin yerini ‘neden dayanıyorum’ sorgulaması aldı”

2025 Esenlik Haritası’nın iş dünyası için önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu söyleyen Wellbees CEO’su Melis Abacıoğlu, “Son birkaç yıldır dünya genelinde yaşanan polikriz döneminde insanlar ayakta kalmaya ve ‘idare etmeye’ odaklandı. Ancak 2025 itibarıyla büyük şokların ardından gelen görece durağanlık, başka bir süreci tetikledi ve ‘nasıl dayanırım’ sorusunun yanına ‘neden dayanıyorum’ sorusu da eklendi. Bu sorgulama da en çok, kimlik, aidiyet ve anlam ihtiyacının merkezinde yer alan evlilik ve ilişkilerde kendini gösterdi. Araştırmalar, aile ve ilişki problemleri yaşayan çalışanlarda %30’a varan verimlilik kaybı, artan presenteizm (işte olup zihnen orada olamama) ve daha zayıf karar verme becerileri görüldüğünü ortaya koyuyor” dedi.

“Bireysel esenliğin ötesine geçip bağları güçlendirmek gerekiyor”

Meselenin sadece bireysel performans kaybı ile sınırlı olmadığına dikkat çeken Abacıoğlu şöyle devam etti; “Son on yılda esenlik yaklaşımları büyük ölçüde bireyin dayanıklılığına, stres yönetimine ve kişisel iyilik haline odaklandı. Oysa bugün sistemin, içindeki bireyler kadar değil, bireyler arasındaki bağlar kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Bu nedenle evde yaşanan kopuşlar da iş yerindeki ilişkilere, ekip dinamiklerine ve lider-çalışan bağlarına hızla sirayet ediyor. Bu noktada şirketlerin artık yalnızca bireysel esenliği destekleyen çözümlerle yetinmeyip psikolojik güvenliği, açık iletişimi ve insanlar arasındaki bağları güçlendiren sosyal esenlik yatırımlarını önceliklendirmesi gerekiyor. Zor zamanlarda dahi konuşabilen, bağ kurabilen ve birbirine tutunabilen organizasyonlar, hem insanı hem performansı koruyan gerçek güvenlik ağlarını oluşturabiliyor. Wellbees olarak biz bu sürece katkı vermek için çalışanların ailelerine de uzman desteği sağlıyoruz.”

