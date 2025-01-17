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  • Yarın hizmete açılacak: 46 dakikalık yol 25 dakikaya inecek

Yarın hizmete açılacak: 46 dakikalık yol 25 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Antalya'nın iki önemli ilçesi arasındaki yolun 45,7 kilometresini 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Korkuteli ile Elmalı arası 46 dakikadan 25 dakikaya indi" ifadesini kullandı.

17 Ocak 2025 | 13:09
Yarın hizmete açılacak: 46 dakikalık yol 25 dakikaya inecek

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Korkuteli-Elmalı yolu kapsamında, 30 metrelik Öküzgözü-1 ve 35 metrelik Öküzgözü-2 köprülerinin yanı sıra 2 farklı seviyeli kavşak, 15 hemzemin kavşak inşa edildiğini bildirdi.

Projeyle, İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerini Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlayan Korkuteli-Elmalı yolu yarın hizmete açılacak. Türkiye'nin meyve yetiştiriciliği ve seracılık faaliyetleri bakımından önemli merkezleri arasında yer alan Antalya'nın iki önemli ilçesi arasındaki yolun 45,7 kilometresini 4 şeritli bölünmüş yol standardında tamamlayarak hizmete sunuyoruz. Korkuteli ile Elmalı arası 46 dakikadan 25 dakikaya indi."

Çevredeki yerleşkelerin bölünmüş yola bağlantısının da sağlandığına dikkati çeken Uraloğlu, ayrıca trafiğe sathi kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmet veren 3 kilometrelik Elmalı şehir geçişinin, yıl içinde bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı hale getirileceğini belirtti.

YILLIK TASARRUF YAKLAŞIK 500 MİLYON LİRAYI BULACAK

Korkuteli-Elmalı yolunda gerçekleştirilen çalışmalarla, mevcutta sathi kaplamalı tek yol olarak hizmet veren güzergahı BSK kaplamalı hale getirdiklerine işaret eden Uraloğlu, bölünmüş yol konforunu da tesis ederek trafik güvenliğini artırdıklarını bildirdi.

Uraloğlu, Korkuteli-Elmalı yoluyla zamandan 386,8 milyon lira, akaryakıttan 106,7 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 493,5 milyon lira tasarruf sağlanacağını, karbon salımının da 6 bin 375 ton azaltılacağını kaydetti. AA

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