Doğum izni 24 hafta oldu mu? Doğum izni Resmi Gazete'de yayınlandı mı?

TBMM gündemindeki en sıcak başlıklardan biri olan "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", milyonlarca anne ve baba adayının beklediği o kritik değişikliği içeriyor. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanan bu teklif, doğum izni sürelerinde köklü bir reform vadediyor.
Doğum İzninde "Ek 8 Hafta" Dönemi
Teklifin en çok dikkat çeken maddesi, çalışan kadınların toplam ücretli analık izni süresini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyor.
Geçmişe Dönük Hak: Düzenleme yürürlüğe girdiğinde, analık izni bitmiş olsa dahi doğumun üzerinden henüz 24 hafta geçmemiş olan anneler, talep etmeleri durumunda 8 haftalık ilave izinden yararlanabilecek.
Hedef: Bebeğin ilk 6 aylık kritik gelişim sürecinde anne yanında kalmasını sağlamak ve işe dönüş adaptasyonunu kolaylaştırmak.
Aile ve Çocuk Odaklı Yeni Haklar
Düzenleme, babalık izninden koruyucu aile haklarına kadar geniş bir sosyal yelpazeyi kapsıyor:
Babalık İzni İki Katına Çıkıyor: İşçilere, eşlerinin doğum yapması halinde verilen 5 günlük ücretli izin süresi 10 güne yükseltiliyor.
Koruyucu Aile İzni: Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memurlara, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün izin hakkı tanınacak.
Maddi Destek: Geliri yetersiz olan kadın ve çocuklara, hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık ödenmesi ve sosyal-ekonomik destek sağlanması yasallaşıyor.
Dijital Dünyada "15 Yaş" Sınırı ve Oyun Denetimi
Teklif, çalışma hayatının yanı sıra çocukların dijital güvenliğini de mercek altına alıyor:
Yaş Doğrulama Zorunluluğu: Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Platformlar, yaş doğrulama sistemleri dahil tüm tedbirleri almakla yükümlü olacak.
Oyun Derecelendirme: Oyun platformları, usulüne uygun olarak derecelendirilmemiş (yaş sınırı ve içerik türü belirlenmemiş) oyunları kullanıcılara sunamayacak.
Süreç Nasıl İlerleyecek?
Genel Kurul’da bugün başlayan görüşmelerin hızla tamamlanarak teklifin bu hafta içinde yasalaşması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete yayımıyla birlikte, halihazırda izinde olan veya süresi yeni biten binlerce anne, 8 haftalık ek izin hakkını kullanmak için başvuruda bulunabilecek.