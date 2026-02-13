Yastık altındaki teknoloji hayat kurtarıyor: İşitme engelli öğrenciler acil durumları bu cihazla fark ediyor

Pansiyonda sesli ve ışıklı uyarı sistemlerinin olduğunu belirten Bilyan, "Yangın, deprem ve diğer afetlerde öğrencileri uyaran sistemlerimiz var ama işitme engelli öğrencilere çok hitap etmiyordu. Biz de yangın sistemiyle çalışabilecek ve öğrencilere hitap edebilecek bir cihaz arayışında bulunduk. Bir yıla yakındır bu cihazı kullanıyoruz. Cihaz, yangın sistemiyle ortak çalışıyor. Yangın sistemi devreye girdiği zaman yastıkların altına yerleştirdiğimiz cihaz, titreyerek çocuğu uyandırıyor. Amacımız çocukların doğal afetlere ve yangınlara hazırlıklı olmasının yanı sıra bilinç kazanmasını sağlamaktır." dedi.