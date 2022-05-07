Yayla Agro Gıda’nın halka arzı için 11-13 Mayıs’ta talep toplanacak. Yayla Agro Gıda Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gümüş, “Halka arz; kurumsallaşma, sürdürülebilir büyüme, global marka olma yolunda önemli bir aşama olacak” diyor.

Yayla Agro Gıda’nın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 22 Nisan’da onaylanan halka arzı için 11-12-13 Mayıs’ta talep toplanacak.

Talep toplama, Garanti BBVA Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Çıkarılmış sermayesinin 430 milyon TL’den 472,6 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 42,6 milyon TL ve şirketin mevcut ortağı Hasan Gümüş’ün sahip olduğu 28,4 milyon TL nominal değerli olmak üzere toplam 71 milyon TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 12,50 TL olarak belirlendi.

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