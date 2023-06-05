28 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yeni kabinesini açıkladı.
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak. Toplantıda ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının öne çıkması bekleniyor.
YENİ KABİNEDE 2 BAKAN YERİNİ KORUDU
Yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yerlerini korudu. 2 bakanlık dışında kabine tamamen yenilendi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu