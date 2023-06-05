ARA
Bist 100
5325,42
4,11%
Bist 100
Dolar/TL
21,234
1,3024%
Dolar/TL
Euro/TL
22,6991
1,1371%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,069
-0,1849%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1325,61
0,96%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi yeni kabineyi açıklamasının ardından Bakanlar, devir teslim törenlerini bugün tamamlayacak. Yarın da ilk kabine toplantısı gerçekleştirilecek.

05 Haziran 2023 | 09:31
0
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın

28 Mayıs seçimlerinin ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün yeni kabinesini açıkladı. 

Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın yapılacak. Toplantıda ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

YENİ KABİNEDE 2 BAKAN YERİNİ KORUDU  

Yeni kabinede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yerlerini korudu. 2 bakanlık dışında kabine tamamen yenilendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu

 


 

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1325,61 0,96%
  • ALTIN ONS 1941,75 -0,33%
  • BIST 100 5325,42 4,11%
  • DOLAR/TURK LIRASI 21,234 1,3024%
  • EURO/TURK LIRASI 22,6991 1,1371%
  • EURO/USD 1,069 -0,1849%
  • INGILIZ STERLINI 1,23826 -0,55774%
  • JAPON YENI 140,283 0,203%
  • KANADA DOLARI 1,34411 0,08638%
  • RUS RUBLESI 81,25 0,5569%
Günün En Çok Okunanları
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
Tüpraş, Water Europe'a üye olan ilk Türk sanayi şirketi oldu
GERİ
İLERİ
Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Alparslan Bayraktar getirildi
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Mehmet Şimşek yeni dönem hedefleri ve 4 temel ilkeyi paylaştı
Washington DC’deki patlama sesinin kaynağı açıklandı
Mayıs'ta ne kadar otomobil satıldı? Togg'un Mayıs satış rakamları da belli oldu
Türkiye, Citroen'in Avrupa'da en büyük ikinci pazarı oldu
Markaların yurtdışı atağı: En çok ilgi gören ülkeler
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL