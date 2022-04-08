Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü yüzde 2,06 değer kazancıyla tamamlayarak hem günlük hem de haftalık kapanış rekorunu 2.393,39 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,20 puan artarken, toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

6 hafta üst üste yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde günü yüzde 2,06 değer kazancıyla tamamlayarak hem günlük hem de haftalık kapanış rekorunu 2.393,39 puana taşıdı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 74’ü prim yaptı, 21’i geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

YENİ HAFTADA GÖZLER FAİZ KARARINDA

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, sanayi üretimi, ödemeler dengesinin öne çıkacağını ifade eden analistler, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD’de enflasyon, sanayi üretimi, Avro Bölgesinde sanayi üretimi, Çin’de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.400 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını ifade ederek, olası düşüşlerde 2.320 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 5 milyar 680 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Ekonomistler, 2022 yıl sonunda cari işlemler hesabının 37 milyar 670 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını öngören ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artmasını bekliyor.

EKONOMİSTLERİN FAİZ TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14’te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans’ın 14 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14’te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14’te sabit bırakılmıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.