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IBM’in bulut siteminde veri ihlali: 70 bin kişinin kişisel verisi sızdı

Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM tarafından yönetilen bulut ortamında yaşanan siber güvenlik olayı yaklaşık 70 bin kişinin kişisel bilgilerinin yetkisiz erişime açılmasına neden oldu. Yetkililer, test ortamında bulunması gereken anonim veriler yerine gerçek kimlik bilgilerinin kullanıldığını açıklarken olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
IBM’in bulut siteminde veri ihlali: 70 bin kişinin kişisel verisi sızdı

Singapore Land Authority (SLA), IBM tarafından yönetilen bulut ortamında meydana gelen siber güvenlik ihlali sonucu yaklaşık 70 bin kişinin kişisel verilerinin ele geçirildiğini duyurdu. İlk incelemelere göre, yalnızca geliştirme ve test amacıyla kullanılan veri setinde anonim bilgiler yerine gerçek kişisel verilerin yer alması, veri ihlalinin temel nedeni olarak gösterildi.

Test verilerinde gerçek bilgiler kullanıldı

SLA'nın açıklamasına göre ihlal, Singapur Tapu Otomatik Kayıt Sistemi (STARS) ile e-Başvuru Sistemi için oluşturulan test veri setinde yaşandı. Yetkililer, veri setinin yalnızca sahte ve anonimleştirilmiş kayıtlar içermesi gerekirken yaklaşık 70 bin kişinin ad, ulusal kimlik kartı numarası ve adres bilgilerinin bulunduğunu belirtti.

Yetkililer, söz konusu bilgilerin anonimleştirilmesi gerektiğini ancak bunun yapılmadığını ifade ederek, hatanın nasıl meydana geldiğinin araştırıldığını bildirdi.

Canlı sistemlerin etkilenmediği açıklandı

SLA, ihlalin yalnızca test ortamıyla sınırlı olduğunu vurguladı. Açıklamada, STARS, Elektronik Tapu Sistemi (ELS) ve diğer operasyonel sistemlerin bu olaydan etkilenmediği, canlı sistemlerle test ortamı arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı kaydedildi.

Ayrıca mülkiyet kayıtları ve tapu bilgilerinin güvende olduğu, resmi sistemlerde herhangi bir veri kaybı veya değişiklik yaşanmadığı belirtildi.

Etkilenen kişilere bilgilendirme yapıldı

Veri ihlalinden etkilenen kişilere resmi bildirim gönderildiğini açıklayan SLA, olayın aydınlatılması için IBM, Singapur Siber Güvenlik Ajansı ve Hükümet Teknoloji Ajansı ile ortak çalışma yürütüldüğünü duyurdu.

Yetkililer ayrıca polis soruşturmasının başlatıldığını ve Kişisel Veri Koruma Komisyonu'nun da olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

Soruşturma sürüyor

İlk bulgular, veri ihlalinin temelinde test ortamına yanlışlıkla gerçek kişisel bilgilerin yüklenmesinin bulunduğunu gösteriyor. Yetkililer, bu durumun nasıl oluştuğunu belirlemek ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için teknik incelemelerin sürdüğünü ifade etti.

Etiketler
kişisel bilgiler IBM bulut sistemi güvenlik ihlali veri sızıntısı siber güvenlik
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