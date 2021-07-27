Ofis mobilyası markası Nurus, yurtdışında üretim tesisi kurmayı planlıyor. Bunun için Umman ve Kuveyt arasında yatırıma karar verme sürecinde olan şirket, bu yıl içinde yatırımı tamamlayacak.
Nurus Mobilya, kurulacak tesiste 2022’de üretime geçmeyi hedefliyor. Ofis mobilyası üreticisi Nurus, üretimdeki 90 yıllık tecrübesini yurtdışına da taşıyacak.
Son dönemde yaşanan navlun fiyatlarındaki çıkışla yurtdışında üretime yönelik adımlarını hızlandıran şirket, üretimde Ortadoğu, lojistik merkez konusunda ise Doğu Avrupa’da yatırımı gündemine aldı.
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