872 milyon TL net kâra ulaştık
- 2018’de aktif büyüklüğümüzü yüzde 62 artırarak 12,6 milyar TL’ye taşıdık. 1,5 milyar TL FVAÖK’e, 9,3 milyar TL ciroya ve 872 milyon TL net kâra ulaştık.
- Dört yılda bir yapılan planlı bakım duruşu kapsamında 2018’de 53 gün üretime ara verdik. Buna rağmen yılın genelinde tam kapasiteye yakın çalıştık. 939 bin tonu yurtiçi, 880 bin tonu yurtdışı olmak üzere toplam 1,8 milyon tonluk satış miktarına ulaştık. 2019’a yenilenmiş tesisimizle başladık.
- Açılışı 19 Ekim 2018’de yapılan STAR Rafineri, kısa süre sonra tam kapasite çalışmaya başladığında, tüm hammaddemizi navlun ücreti ödemeden daha yüksek kalitede alacağız. Bu da verimliliğimizi ve kârlılığımızı artıracak.
- Fabrikalarımızın üretim ve bakım süreçlerinde yapay zekâ uygulamalarını yaygınlaştırırken artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerini üretim, bakım ve iş güvenliği birimlerimizde süreçlere dâhil ediyoruz. Petkim’i Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın en dijital şirketi yapmak için çalışıyoruz. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların meyvesini de bu yıl almaya başlayacağız
Anar Mammadov/Petkim Genel Müdürü
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