Büyümeye ve yatırımlara devam edeceğiz
Zorlu ekonomik koşullara rağmen, stratejik ve dengeli portföyümüz ve güçlü kurumsal yönetim anlayışımız sayesinde ilk çeyrekte başarılı finansal sonuçlar elde ettik. Bu dönemi borçlarımızı azaltarak, nakit yaratmayı sürdürerek ve kur riski pozisyonu almadan yönettik. Bu da büyümeyi ve başarıyı getirdi.
İlk çeyrekte toplam varlıklarımız 405 milyar 288 milyon TL’ye ulaştı. Toplam konsolide ana ortaklığa ait öz kaynaklarımız 29 milyar 387 milyon TL oldu.
2019 ilk üç ayda konsolide satışlarımız, 2018’in ilk çeyreğine göre yüzde 32 artarak 14 milyar 951 milyon TL’ye yükseldi. Konsolide ana ortaklık net kârımız 1 milyar 57 milyon TL olarak gerçekleşti ve 2018’deki halka arz kaynaklı tek seferlik gelir hariç tutulduğunda 2018’in aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 arttı.
Önümüzdeki dönemde paydaşlarımıza değer yaratma önceliğimizle ihracat miktarımızı artırırken iç pazarda da portföyümüzün gücünü kullanarak büyümeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Teknolojik ve kültürel dönüşüm yolculuğumuzu stratejik ve uzun vadeli bakış açımızla sürdüreceğiz.
Mehmet Göçmen/Sabancı Holding CEO’su
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