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Sabancı Holding'den birleşme açıklaması

Hacı Ömer Sabancı Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, Exsa ile birleşme işleminin dün tamamlandığı belirtildi.

16 Ocak 2024 | 10:07
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Sabancı Holding'den birleşme açıklaması

Söz konusu tescil işlemiyle birlikte anılan tarih itibarıyla Exsa tasfiyesiz infisah etmiş ve birleşme işlemi hukuken geçerlilik kazandığının dile getirildiği açıklamada, "Böylelikle, Exsa'nın finansal varlıkları ile Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları A.Ş.'nin yüzde 50 sermaye payı, Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş.'nin yüzde 100 sermaye payı ile Exsa Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş.'nin yüzde 100 sermaye payı Şirketimiz mülkiyetine geçmiş bulunmaktadır" denildi. 

Açıklamaya göre, birleşme sonucunda, şirketçe 59.972.038,18 TL nominal değerde sermaye artırımı gerçekleştirildi.

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