Geçen yıl 1,1 milyar dolarlık bir ciroya imza atan ve bu yıl pandemi koşullarına rağmen büyüme yolculuğuna devam eden Erdemoğlu Holding, krizi fırsata çevirecek yeni yatırıma karar verdi.

Sibel Atik

satik@ekonomist.com.tr

Sasa’yı satın alarak polyester sektörüne giriş yapan şirket, gündeme aldığı yeni yatırım planıyla polyesterin hammaddesini de üretmeyi hedefliyor. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, yaptıkları teknolojik ve katma değerli üretim hamlesiyle bu yıl büyümede hız kesmeyeceklerini söylüyor.

Halı, mobilya, tekstil gibi alanlarda faaliyet gösterirken bundan altı yıl önce Sabancı Holding’e ait Sasa’nın yüzde 51’ini alarak polyester sektörüne giriş yapan Erdemoğlu Holding için bu karar bir dönüm noktası oldu diyebiliriz.

Bugün 1,1 milyar dolar büyüklüğe sahip Erdemoğlu Holding’in son yıllarda hızlı büyümesinin ardından bu satın almanın önemli bir payı var şüphesiz. Bu satın alma ve beraberinde alınan yeni yatırım kararlarıyla grubun son yıllarda hızlı çıkış bu yıl da pandemiye rağmen devam edecek.

İbrahim Erdemoğlu kaptanlığında yeni kararlara imza atmaya devam eden holding, pandemi sürecinde krizi fırsata çevirerek polyesterin hammaddesini üretmek için kolları sıvadı.

Polyesterin hammaddesi PTA üretimi için yatırım planlayan grup, halı sektöründe ise etkinliğini artırmak hedefiyle duvardan duvara halı üretimi için ek yatırımı gündemine aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, pandemi sürecini bir fırsat gibi görüp, mevcut yatırımları tamamlayıp yeni yatırımlara da hız verecekleri bir dönem olarak geçirdiklerini anlatıyor.

İbrahim Erdemoğlu, holding olarak yaptıkları teknolojik yatırımlarla hem cirosal anlamda hem de istihdam anlamında büyümeye devam edeceklerini söylüyor. Erdemoğlu, grubun ileri teknoloji ile katma değerli üretimi bir araya getirdiği yatırım hamlesini konuştuk…

BÜYÜME VE YATIRIMA DEVAM *

Erdemoğlu Holding grup şirketleri açısından 2019 yılı bir önceki yıla göre daha başarılı ve parlak kapandı. Geçen yıl ki performansımız, grup şirketlerimiz toplamda 1.1 milyar dolarlık ciro ile önemli bir büyümeye imza attı. 2019 yılı toplam çalışan sayımız da yüzde 26 artışla 10 bin 65 kişiye ulaştı.

Erdemoğlu Holding 2020 yılı vizyonuna yine büyümeyi ve yeni yatırımları koyarak planlama yaptık. 2020 yılında büyüme hedefimiz yüzde 20 ile yüzde 30 arasında, istihdamda da yaklaşık yüzde 20’lik bir büyüme hedefliyoruz.

Pandemi sürecinin tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu süreçte büyüme planlarımızla ilgili herhangi bir revizyon yapmadık. Sözünü ettiğim gibi yıl sonuna kadar yüzde 20 – yüzde 30 aralığında bir büyüme planımız var.

DİJİTALLEŞMEYLE YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ *

Pandemi süreci insan sağlığını ve ülke ekonomilerini çok ciddi şekilde etkiledi. Bu süreçte önceliği sağlıklı ve güvenli üretim yapma planı üzerine kurduk. İlk önceliğimiz işçilerimizin sağlığı oldu, ürün verdiğimiz hiçbir kurumu mağdur etmemeye çalıştık ve bunda da başarılı olduk.

Dijital dönüşümün sağladığı avantajlarla evden çalışma, yarım gün çalışma gibi çalışma planlarını hayata geçirdik. İşçilerimizin çalışma ortamlarını tekrar düzenledik. Böylece bu süreçte çok şükür işçilerimizin sağlığıyla ilgili olumsuz bir olayla karşılaşmadık.

YENİ YATIRIM İÇİN DÜĞMEYE BASTI *

Bu zorlu süreçte önemli kararlara imza attık. Yeni dönemde özellikle POY ve Tekstüre olmak üzere duvardan duvara halı, parça halı ve geri dönüşüm tesisleri kurmak için ve mevcut tesislerimizi daha modern hale getirebilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık.

Bu arada günlük bin ton POY tesisimiz devreye girdi. Asıl planımız olan polyesterin hammaddesi PTA yatırımımız için de düğmeye basmış bulunuyoruz. Dünyaca ünlü pek çok şirketle bu konuda görüşmelerimiz devam ederken, kullanacağımız teknolojiye de karar verdik.

Erdemoğlu Holding olarak 2020 yılı pandemi sürecini de bir fırsat gibi değerlendirerek mevcut yatırımlarımızı tamamlayıp yeni yatırımlarımıza da hız vereceğiz.

İHRACAT ARTTI *

Pandemi sürecinde hijyen grubuna çalışan tesislerimizi öncelikle yurtiçi ihtiyaçları karşılamak için kapasite arttırarak üretime devam ettik. Böylece yurt içindeki hiçbir müşterimizi mağdur etmedik. Üretimimizin geri kalan kısmında da yurtdışındaki müşterilerimizin istedikleri sağlıklı ve kaliteli malları üreterek ihracat yaptık.

Bu süreçte hem ihracatımızda hem de yurtiçi satışlarımızda artışlar yaşadık. Burada bizim için önemli olan ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu zor süreçte üretimimizi insan sağlığını öne alacak şekilde belirledik. Hijyen grubuna ağırlık verdik.

Islak mendil, çocuk bezi, tek kullanımlık malzemeler, ambalaj sanayi ve tarım sektöründeki firmalara hammadde üretimini arttırdık. Bu vesileyle hem ülkemizdeki hem de dünyadaki üretime katkıda bulunduk.

Özellikle şirketimizin sağlık konusunda ürettiği mamuller ilaç sanayi, hijyen ve sağlık grubu ürünleri olduğu için bu konuda taviz vermeden ve her müşterimizin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir çalışma programı yaptık.

SON ÇEYREKTE TOPARLANMA OLUR *

2020 son çeyreğin ciddi bir toparlanma süreci olacağını, virüsün dünya üzerindeki etkisinin önümüzdeki üç beş ay içerisinde azalmasını bekliyoruz. Yeni tedavi ve aşı bulunması halinde dünyanın ekonomik anlamda çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz.

Ülkemizin de bu süreçten daha başarılı çıkacağını, gelişmekte olan ülkeler içerisinde pozitif ayrışacağını tahmin ediyoruz. Erdemoğlu Holding olarak bu büyümeye bizim de hem cirosal anlamda hem de istihdam anlamında ciddi katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.

2021’DE EKONOMİ YÜZDE 5 BÜYÜR *

2020 yılı dünya ve ülkemiz için gerçekten zor bir yıl olacak. Üretimler kısıldı, fabrikalar kapatıldı, işsizlik arttı. Dünya genelinde gelecekle ilgili bir belirsizlik oluştu. Fakat bu durumun 2020 yılı sonunda ortadan kalkacağını ve 2021 yılının dünya için yeni bir başlangıç yılı olacağını düşünüyoruz.

Daha çevreci daha insani ve insan sağlığını öne alan yatırımların önünün açılacağına, 2021 yılında ülkemizin yüzde 5 civarında bir büyümeye imza atacağına inanıyoruz.