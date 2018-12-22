İşe alımda 50 lider
2018 çok zor bir yıl oldu. Yılın ikinci yarısında ekonominin krize girmesiyle istihdam olanakları azaldı ve işsizlik yükselişe geçti.
Maalesef bu durumun 2019 yılında da sürmesi bekleniyor. Bu ortamda da yeni istihdam olanakları mumla aranıyor.
Her yıl düzenlediğimiz ‘İşe Alımda 50 Lider’ araştırmamızda da bunun yansımaları var. Geçen yıl yaptığımız araştırmada en çok istihdam artışı planlayan 50 şirket, 2018 yılında 80 bin kişilik yeni istihdam yaratmayı hedeflediklerini belirtmişti.
Bu yılki araştırmamıza göre ise en çok istihdam artışı planlayan 50 şirket 2019 yılında yaklaşık 69 bin kişiyi işe almayı hedefliyor. Bu ise istihdam olanaklarında yüzde 14’lük bir daralmayı ifade ediyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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