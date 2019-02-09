Ofis pazarı nereye?
Ekonominin durgun olduğu dönemlerde en çok etkilenen sektörlerden biri de ofis pazarı oluyor.
Türkiye çapında halen 10 milyon m2’yi bulan A sınıfı ofis stokunun 2023’e kadar 13,5 milyon m2’ye ulaşması bekleniyor.
Ofis stokunda İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekiyor. Türkiye ofis piyasasını şekillendiren bu üç kentin toplam A sınıfı ofis stoku 8,5 milyon m2’yi buluyor.
Bunun da 2023’e kadar 11 milyon m2’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Üç büyük kentte ofis m2 fiyatlarından ofis kiralarına kadar değişimi, JLL’nin Ekonomist Dergisi’ne özel çalışmasıyla mercek altına aldık.
Çalışmanın sonuçlarına göre, her yıl yeni ofis projelerinin eklendiği pazarda ofis bölgeleri arasında rekabet kızışırken yüksek kurlar ve artan rekabet kiraları ve satış fiyatlarını gevşetti.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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