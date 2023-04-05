Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'nde yer alanların sayısı bu yıl 2 bin 640'a gerilerken, milyarderlerin toplam serveti de 500 milyar dolar düşüşle 12,2 trilyon dolara indi. Lüks eşya devi LVMH'nin başkanı Bernard Arnault ise 211 milyar dolarlık servetiyle listenin ilk sırasına yerleşti. Böylelikle ilk kez bir Fransa vatandaşı listenin zirvesinde yer aldı.

TÜRKİYE'DEN 26 İSİM LİSTEYE GİRDİ

Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den de 26 isim yer aldı. Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin ismi olurken, dünyanın 497'nci en zengin insanı oldu.

İPEK KIRAÇ 5. SIRADA

Türkiye'den listeye giren 26 isim arasında, Koç Holdingi Yönetim Kurulu üyesi olan, İnan ve Suna Kıraç çiftinin kızları İpek Kıraç da yer alıyor. Forbes'a göre İpek Kıraç'ın serveti 2.9 milyar dolar değerinde ve dünya sıralamasında 1027'nci durumda.

İpek Kıraç kimdir?

Peki, İpek Kıraç kimdir? İpek Kıraç'ın Koç Holding'in internet sitesinde yer alan biyografisi şöyle:

İpek Kıraç, 29 Kasım 1984 yılında İstanbul’da doğdu.

Kıraç, 2002 yılında Koç Özel Lisesi’nden, 2007 yılında Brown Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında başladığı Brown Üniversitesi Halk Sağlığı programında yüksek lisans eğitimine devam ederken, UMass Tıp Fakültesi’nde ALS hastalığı üzerine araştırmalar yürüten Cecil B. Day Laboratuvarı Nöromusküler Araştırmaları’nda görev aldı. Ayrıca Amerikan Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü’nde gerçekleştirdiği stajıyla klinik deneyimi kazandı.

İpek Kıraç, 2012 - 2021 yılları arasında Sirena Marine Denizcilik San. Ticaret A.Ş.’nin CEO’luğunu üstlendi. İpek Kıraç’ın liderliğinde Sirena Marine stratejik bir dönüşüm geçirirken, lüks yelkenli ve motor yatlar sektöründe kendi markasını geliştirip, Türkiye’nin en büyük ilk 500 ihracatçısı arasına girdi. Üretimdeki mükemmeliyet yaklaşımı ve marka bilinirliği Sirena Marine’i savunma sanayi ve otomotiv sektörlerindeki projelerde de tercih edilen bir tedarikçi haline getirdi. Kıraç’ın liderliği altında cirosu 10 yıldan az bir sürede 5 kat büyüyen, kârlılığı ise aynı sürede 20 kat artan şirket, sektöründe küresel bir oyuncuya dönüştü. İpek Kıraç, Sirena Marine’deki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini halen sürdürüyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği’ni de yürütmekte olan İpek Kıraç, 2021 yılında annesi Suna Kıraç’ın ismini taşıyan “Suna’nın Kızları” adında bir eğitim inisiyatifini başlattı. Suna’nın Kızları, disiplinler arası ve bütüncül bir yaklaşımla, kız çocuklarını hayallerini gerçekleştirmeleri yolunda güçlendirecek destekleyici bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor. Kıraç ayrıca dijital teknolojileri kullanarak ve gönüllü katılımı seferber ederek sokak hayvanlarının refahı üzerine çalışan SemtPati Vakfı’nı kurdu.

İpek Kıraç; Vehbi Koç Vakfı, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş., Amerikan Hastanesi, Zer Merkezi Hizmetler A.Ş., Arçelik Pazarlama A.Ş. ve Setur Servis Turistik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.

Ayrıca Koç Okulu Yönetim Kurulu Başkanı olan Kıraç, Koç Üniversitesi ve Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyet Üyeliği görevlerine devam ediyor.

İpek Kıraç, 2016 yılından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.