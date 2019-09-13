1 milyon çocuğa ulaşacak
Kocaeli Üniversitesi Teknopark (KOU) şirketlerinden MatematiGO Eğitim Teknolojileri, yeni eğitim yılında STK ve belediyelere öğrencilerin oyunla matematik ve kodlama öğrenmelerine destek olmak için çağrıda bulundu.
‘Eğitime 1’e 1 Destek’ adıyla başlatılan kampanyaya katılacak STK ve belediyelerin destek olacakları her çocuk için MatematiGO da bir öğrenciye ulaştırılmak üzere bir adet bedelsiz lisans kodu hediye edecek.
MatematiGO Genel Müdürü Namık Kemal Yıldırım, hedeflerinin yıl sonuna kadar 1 milyon çocuğa ulaşmak olduğunu belirtiyor. Yıldırım, yazılımın yüzde 100 yerli ve milli bir yazılım olduğunu, oyunun geliştirilmesi döneminde birçok eğitim uzmanından ve öğretmenden danışmanlık desteği aldıklarını söylüyor.
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