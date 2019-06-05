60 yalı ve 40 yalı dairesi satışta
Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren ve geçiş noktası konumunda olan Türkiye, gayrimenkul yatırımında son yıllarda avantajlı fırsatlar sunuyor.
Coldwell Banker’ın Türkiye’deki tek lüks konut eğitmeni ve elçisi olan ‘Lüks Konut Uzmanı’ Sühran Aras, Türkiye’de lüks konut pazarının toplam konut üretiminin yüzde 5’ini geçmediğini ve bu pazarın yüzde 75’inin ise başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir ve Bursa illerinde bulunduğunu belirtiyor.
Aras, özellikle Boğaziçi yalıları ve köşkleri için son dönemde Irak, Ürdün, İran, Katar ve Türki Cumhuriyetlerden alıcılar geldiğine değiniyor.
Sühran Aras,“İstanbul Boğazı boyunca 600 adet yalı var. Sarıyer ilçesinde 136, Beykoz’da 109, Üsküdar’da 84, Beşiktaş’ta ise 37 olmak üzere toplamda 366 tanesi tarihi eser niteliği taşıyor. Miras ve ekonomik nedenlerle şu anda 60 adet yalı ve 40 adet yalı dairesi lüks konut pazarında satışta” diyor.
Aras’ın verdiği bilgilere göre, yalı fiyatları 4,5 milyon dolar ile 95 milyon dolar arasında, yalı dairelerinin fiyatları ise 1,5 milyon dolar ile 12 milyon dolar arasında değişiyor.
Sühran Aras, Avrupa Yakası’nda Yeniköy ve Bebek, Anadolu Yakası’nda ise Kandilli, Vaniköy ve Anadolu Hisarı’ndaki yalıların çok değerli olduğunu belirtiyor.
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