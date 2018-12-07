Arsayı satıp Piyalepaşa’dan ev aldılar
İstanbul Beyoğlu’nun hemen arkasında yer alan Piyalepaşa, konut, otel ve işyeri projelerinin katkısıyla yeni bir kimliğe kavuşuyor.
Bölgede çok sayıda otel devreye alınırken, Koç Çağdaş Sanat Müzesi’nin gelmesi Piyalepaşa’nın sanat merkezleri açısından da cazibesini artırdı.
İbrahim Polat Holding bünyesinde faaliyete geçirilen Piyalepaşa İstanbul da bölgenin önemli konut projelerinin başında geliyor.
Beyoğlu’nun merkezinde 4 milyar TL’lik yatırımla yükselen Piyalepaşa İstanbul, 80 dönüm arazi üzerinde geliştirildi.
40 dönümü İbrahim Polat Holding’e ait arazinin yanı sıra toplam 59 parselden oluşan arsa sahipleriyle de anlaşmaya varıldı.
Ayrıca bölgede 300 kadar da kaçak yapı satın alındı. Projeye bu yöntemlerle 40 dönüm daha arsa temini sağlanmış oldu. Aldığımız bilgilere göre, anlaşma yapılan arsa sahibi 280 aileden 180’i projeden konut sahibi oldu.
Projede ilk oturmaya başlayanların parsel sahipleri olduğu bilgisini de paylaşalım. Üzerinde bir otelin de bulunduğu projede Cinemaximum ve Carrefour Türkiye ile de anlaşma sağlandı.
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