Çin’den her yıl milyonlarca insan yurtdışına seyahat ediyor.

Dünyanın ve Çin’in önde gelen şirketi Dalian Wanda Group’un çatısı altındaki Wanda Hotels & Resorts, Çin dışındaki ilk otel projesini İstanbul Basın Ekspres Yolu’nda hayata geçirdi.

Grubun, Çin’de bulunan farklı konsepte sahip 250’yi aşkın otelinin kalite standartlarını birebir uygulayarak hizmete açtığı 447 odalı Wanda Vista İstanbul’un özellikle Çin’den İstanbul’a seyahat eden ciddi bir popülasyona ev sahipliği yapacağı öngörülüyor.

Otel, Çin felsefesini tasarıma yansıtıyor ve özellikle Çinli iş insanlarının birinci tercihi olması bekleniyor.

Wanda Vista İstanbul’un misafirlerinin konforu ve rahatlığı için eksiksiz ve özel olarak tasarlandığına dikkat çeken Wanda Vista İstanbul Residence & Hotel Genel Müdürü Daniel Ding, bu yılın sonuna kadar yüzde 80 oranında doluluğa ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.