Endeavor Türkiye 20 girişimci arıyor!
Farklı ülkelerde yapılan araştırmalara göre, inovasyon ve hızlı büyüme odaklı ScaleUp şirketlerin, yarattıkları yüksek gelir ve istihdamla ekonomilerin ve girişimcilik ekosistemlerinin gelişmesine ciddi bir katkıda bulunduğu biliniyor.
Endeavor Türkiye’nin bu bilgiden hareketle başlattığı, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği, İstanbul Valiliği ve Bahçeşehir Üniversitesi ortaklığı ve P&G Türkiye işbirliğiyle hayata geçirdiği ScaleUp Hızlandırma Programı, Şubat 2019’da başlayacak ilk dönemine 20 girişimi kabul etmeye hazırlanıyor.
ScaleUp Programı, girişimlerin globalleşme ve ölçeklenerek büyüme hedeflerine erişmelerini hızlandırmayı amaçlıyor.
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