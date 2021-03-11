Turizm sektöründe Avantgarde Collection otel zinciriyle yer alan Lucis Şirketler Grubu, pandemiye rağmen yeni yatırımlarında hız kesmedi. Grubun amiral gemisi olan Avantgarde Collection otel zinciri markasına İstanbul Taksim, Levent ve Bodrum Yalıkavak’tan sonra beşinci halkayı ekledi.

Pandemiyi bir kayıp değil, fırsat olarak değerIendiren grup, markanın 103 odalı yeni halkasını İstanbul Şişli’de hizmete sundu.

Önümüzdeki dönemde global adımlar da planladıklarını belirten Avantgarde Collection Kurucusu İsmet Öztanık, şunları anlatıyor: “Kafkaslar ve Türk Cumhuriyetleri ilgi duyduğumuz pazarlar. Trump’ın gitmesiyle beraber İran tekrar geçerli bir pazar olabilir bizim için. Azerbaycan da talepler aldığımız bir pazar.

Körfez Bölgesi’nde ise Katar da dünya kupası organizasyonu nedeniyle otel arzı ihtiyacına sahip. Bize de o bölgeden grup iştiraklerimiz Soluto Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri ve Assembly Buildings ile beraber ortak işletmecilik için talepler geliyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle tekrar başlayan diyaloglar var. Bu ülkelerle çok ciddi network geliştirmiştik, bulunmak istediğimiz ülkeler arasında.

Balkanlarda ise Makedonya, Karadağ ve Sırbistan bizim açımızdan ciddi önem arz ediyor. Önemli kontaklar geliştirmiş durumdayız. Tabii Rusya her zaman Türk müteahhitliğinin kabul gördüğü bir ülke.”