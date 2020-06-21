İstihdamın çok önemli olduğu bu zor ve hassas dönemde evine gelir sağlamak isteyen kişiler için, 13 yıllık bir geçmişe sahip olan Silva Network, yeni bir kariyer fırsatı sunuyor.

Pandemi sürecinde beklenenin de üstünde bir üye sayısı artışı yaşadıklarını belirten Silva Network Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karapıçak, normal süreçtekinin üç katı üye talebi aldıklarını söylüyor.

Bu artışın devam edeceğini düşündüklerini dile getiren Karapıçak, “Geçen yıl ciromuz 15 milyon TL’ydi. Bu yılki hedefimiz ise 40 milyon TL” diye konuşuyor.