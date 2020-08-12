1998 yılında perakende sektörüne giriş yapan Tudors, yurtiçinde 200 ve yurtdışında ise Karadağ’dan Pakistan’a kadar 48 mağazaya sahip.

Yurtiçinde franchise vermeyen ve mağazalarını kendisi açan Tudors, önümüzde dönemde de mağazalaşmaya devam edecek. Moğolistan, Fas, Arnavutluk, Somali, Hindistan ile görüşmeler yürüten şirket, İngiltere, Kanada, Yunanistan, Almanya pazarlarına da girmeyi planlıyor. Rusya ile de toplu satış görüşmeleri yapıyor.

Yurtiçinde ise bu ay dört yeni mağaza açmayı planladıklarını söyleyen Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın, “Gaziantep, Adana, Rize ve İstanbul’da birer mağaza açma hedefimiz var” diyor.

Bin 200 kişiye istihdam sağladıklarından da bahseden Ayaydın şunları ekliyor: “Kendi üretim tesisimiz yok. Ancak bizim için üretim yapan üreticiler var. Onlarla birlikte 2 bin kişiye iş imkanı sunuyoruz.

Mağaza sayısı arttıkça istihdam da artıyor. Online satışlar inanılmaz arttı. Şu anda ciromuzun yüzde 5’i online’dan geliyor. Mağazamızın olmadığı yerlerde yeni mağazalar açmayı planlıyoruz.

Her yıl yüzde 10 büyüyoruz ve yıllık 10 milyon dolarlık ihracat hedefiyle çalışıyoruz.”