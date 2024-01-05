"Çevresel teknolojiler üzerine çalışmalarımız artacak"

Japonya merkezli görüntüleme ve baskı teknolojileri şirketi Epson, Türkiye pazarına yönelik hedeflerini artırdı. Ar-Ge’ye günde 1,14 milyon Euro yatırımı yaparak sürdürülebilir yeniliği daha ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini kaydeden Yasunori Ogawa,’’2050 yılına kadar karbon negatif ve yeraltı kaynaklarından arınmış operasyonlara sahip olmayı taahhüt ediyoruz’’ diyor. Ogawa, Türkiye pazarındaki gelişmeleri ve çevresel teknolojiler üzerine geliştirdikleri çalışmaları anlattı.



Epson Türkiye'nin pazar payı ve satışları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Türkiye'de inkjet yazıcılar alanında yaklaşık yüzde 40 pazar payımız var ve yıllık ciro 50 milyon doların üzerinde bulunuyor.

Türkiye'nin diğer pazarlardaki operasyonlarının büyüklüğü yüzde olarak nedir?

Bölgedeki en önemli ülkelerden biri olan Türkiye, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'yi kapsayacak yeni bir satış şirketi kurduk. Türkiye, bölgenin tamamının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor ve bizim için çok önemli bir pazar.

Baskı sektöründe maliyetleri, enerji tüketimini azaltmak en önemli konuların başında geliyor. Sürdürülebilirlik konusu da en sıcak başlıklardan biri. Sizin bu alanda gerçekleştirdiğiniz İklim Gerçekliği Barometresi var. Bu yılki sonuçlar nasıl?

Gelecekte en büyük hedef baskı maliyetlerini ve enerji tüketimini azaltırken verimliliği artırmak olacak. Bununla birlikte sürdürülebilirlik konusu da çok daha fazla önem kazanacak. Epson olarak ısısız teknolojiyle birlikte şimdiden geleceğin ihtiyaçlarını karşılıyoruz diyebiliriz.

Bu yıl üçüncüsünü açıkladığımız İklim Gerçekliği Barometresi Türkiye’deki en büyük sorunun iklim değişikliği olduğunu gösteriyor. Türkiye'de anket yapılan kişilerin yüzde 65,2'si iklim değişikliğinin dünyanın bugün karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğunu düşünüyor ve bu konuyu en büyük sorun olarak görüyor. Bu oranı yüzde 49,5 ile yükselen fiyatlar ve yüzde 42,8 ile sığınmacılar takip ediyor.



Dünyada ve Türkiye'de sürdürülebilirliğe katkı sağlayan hangi ürün ve hizmetleri sunuyorsunuz?

Ofislerde lazer yazıcıları Epson mürekkep püskürtmeli yazıcılarla değiştiriyor ayrıca ticari ve endüstriyel baskı pazarında, örneğin tekstil baskısı, geleneksel analog baskının yerine dijital mürekkep püskürtme teknolojisini agresif bir şekilde tanıtarak teşvik ediyor. Türkiye, bölgedeki en önemli pazarlardan biridir. Bu yüzden ticari ve endüstriyel baskıyı desteklemek için tanklı yazıcı serisi projemize ekstra çaba harcamak istiyoruz.

Son yıllarda su kıtlığı sorunları yaşanıyor ve çölleşmede artış bekleniyor. Bu konulara ilişkin sizin sektörünüzde geleceğe yönelik beklentiler nelerdir?

Su sıkıntısı ve iklim değişikliği sorunu sadece Türkiye'yi değil, tüm ülkeleri etkiliyor. Epson, bu sorunun Türkiye'de ve diğer ülkelerde son derece ciddi bir sorun olduğunu düşünüyor; bu nedenle bu sorunu çözmek için ürünler sunmaya karar verdik. Bu yüzden ürünlerimizi, mürekkep püskürtmeli gibi teknolojilerimizi çevre için çok iyi olduğunu düşündüğümüz dünya genelinde daha fazla insanın kullanmasını istiyoruz.

Ayrıca karbonsuzlaştırma konusuna da büyük bir inançla yaklaşıyoruz; tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir, yenilenebilir elektriğe geçirmek için büyük çaba harcıyoruz. Tabii ki Epson sadece bir şirket ama bu sorunu çözmeye katkıda bulunmak için elimizden geleni yapacağız ve umarız çölleşme ve su kıtlığı gibi sorunları azaltmaya yardımcı olabiliriz. Bu yüzden bunu büyük misyonlarımızdan biri olarak görüyoruz. Ayrıca, dünya genelinde yükselen fiyatlarla ilgili maliyetin büyük bir sorun olduğunu anlıyoruz; bu yüzden mümkün olduğunca sürdürülebilir seçeneklerin fiyatını düşük tutma konusunda büyük çaba harcıyoruz.

Bu kapsamda Epson’nın çalışmaları neler olacak?

Epson, 'Çevresel Vizyon 2050' adını verdiğimiz bir oluşumu başlattı. Hedefimiz karbon negatif olmak ve iş operasyonlarımızda yer altı kaynaklarını kullanımını tamamen ortadan kaldırmak.

Bu hedefe ulaşmak için ana politikalar belirledik. İlk olarak 'Karbonsuzlaştırma', ikinci olarak 'Kaynak Döngüsünü Kapatma', üçüncü olarak 'Müşterilerimizin Çevresel Etkisini Azaltma' ve dördüncü olarak 'Yeni Çevresel Teknolojiler Geliştirme' politikalarımız bulunuyor.

Karbonsuzlaştırma politikası kapsamında dünya genelindeki operasyonlarımızı bu yıl sonuna kadar yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçirmeyi planlıyoruz. Müşterilerimizin çevresel etkisini azaltma politikamız tüm ürünlerimizi kapsıyor ve bunun adını Japonca'da 'kompakt, hassas' olarak koyduk. Bu konsept etrafında şekillenmiş tüm ürünlerimiz bulunuyor. Bu konseptin ürünlerinden biri de inkjet yazıcılar gibi etkili, kompakt ve hassas ürünler.

Örneğin, ofislerde günümüzde genellikle ana yazıcılar olan lazer yazıcıları, kullanıcılar inkjet yazıcılara geçerek çok daha az elektrik tüketebiliyor. Başka bir örnek, dijital tekstil yazıcıları kullanarak kumaş baskı endüstrisi; bu süreç, geleneksel tekstil baskısına kıyasla çok daha kısa ve baskı plakalarına ihtiyaç duymayabilir. Bu süreçte çok daha az su kullanılır.

Sonuncusu, çevresel teknolojiler geliştirme politikamız ve bu kapsamda kâğıt geri dönüşüm teknolojisi olan ‘Dry Fiber’ teknolojisini geliştirdik. “Dry Fiber” teknolojisi dışında diğer çevresel teknolojiler üzerinde de çalışıyoruz.