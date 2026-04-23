10 ülkeye yayılacak ciroyu ikiye katlayacak

Mobilite teknolojileri ve veri odaklı çözümler, küresel ölçekte hızla büyüyen sektörler arasında yer alırken, Türkiye’de bu alanın en köklü oyuncularından biri olan Arvento, hem yeni teknolojilere yaptığı yatırımlar hem de uluslararası açılım planlarıyla büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. Araç takip ve telematik sistemleri geliştiren şirket, yapay zeka destekli çözümler, kamera sistemleri ve elektrikli araç ekosistemine yönelik yatırımlarla faaliyet alanını genişletiyor.

Ekonomist’in 29 Mart - 11 Nisan 2026 tarihli sayısından

2005 yılında kurulan Ankara merkezli Arvento, İstanbul ve İzmir’deki operasyonlarının yanı sıra yurt dışında da faaliyet gösteriyor. Şirket, Türkiye’de araç takip sistemleri pazarında yaklaşık 20 yıldır lider konumda bulunuyor. Yaptırdıkları araştırmalara göre Türkiye’de pazarın yaklaşık yarısını ellerinde bulundurduklarını belirten Arvento Kurucu CEO’su Özer Hıncal, “Türkiye’de araç takip sistemi takılı araç sayısı yaklaşık 1,8 milyon. Bunun yaklaşık yarısı bizim sistemlerimiz. Bugüne kadar 1,5 milyon araca sistem kurduk” diyor.

Asya pazarı hedefte

Arvento’nun 2025 yılı cirosu yaklaşık 1,4 milyar TL seviyesine ulaştı. Şirketin gelirlerinin büyük bölümü Türkiye’den geliyor. Orta vadede gelir dağılımını yüzde 50 Türkiye, yüzde 50 yurt dışı şeklinde değiştirmeyi planladıklarını söyleyen Hıncal, “Bugün yedi ülkedeyiz, 10 ülkede güçlü satış performansı yakalayabilirsek toplam ciromuzun yaklaşık iki kat büyümesi mümkün” diye ekliyor.

2021 sonunda Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortak girişimi olan Brisa, Arvento’nun çoğunluk hissedarı konumunu aldı. 155 kişilik merkez kadrosu ve geniş bayi ağıyla mobilite teknolojileri alanında büyümesini sürdüren şirket; Azerbaycan, Endonezya, Kazakistan, Kosova, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere yedi ülkede faaliyet gösteriyor. Yeni pazarlara yönelik planlarını anlatan Hıncal, büyüme stratejilerinde özellikle gelişmekte olan pazarlara odaklandıklarını söylüyor. “Bu yıl Tanzanya ve Etiyopya’nın da eklenmesiyle faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını Türkiye dahil 10’a çıkarmayı hedefliyoruz. Ancak bizim için önemli olan yalnızca ülke sayısını artırmak değil, o pazarlarda güçlü satış hacmine ulaşmak” diyen Hıncal, özellikle Asya’nın önemli fırsatlar sunduğunu vurguluyor. Endonezya’nın 250 milyonluk nüfusu ve hızla büyüyen araç parkı nedeniyle stratejik bir pazar olduğunu belirten Hıncal, aktif satış yaptıkları bu ülkede pazar lideri olmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Mobilite yatırımı yaptı