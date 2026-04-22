DUS ne zaman, saat kaçta? DUS sınav yerleri belli oldu mu?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için 2026 yılı takvimi adayların odak noktasında. Kariyerlerinde uzmanlık basamağına geçmek isteyen binlerce diş hekimi için ÖSYM'nin belirlediği güncel tarihler ve süreçle ilgili detaylar netleşmiş durumda. Peki DUS ne zaman, saat kaçta? DUS sınav yerleri belli oldu mu?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 1. Dönem) için geri sayımda artık son günlere girildi. Bugün 22 Nisan 2026 Çarşamba ve sınavın gerçekleştirileceği Pazar gününe sadece 4 gün kaldı.

DUS ne zaman, saat kaçta?

Sınav Günü: 26 Nisan 2026 Pazar

Sınav Başlangıç Saati: 10:15

Sınav Süresi: 150 Dakika (120 Soru)

 Kritik Uyarı: ÖSYM'nin "09:00 Kuralı" gereği, adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacaktır. Giriş işlemlerindeki yoğunluğu göz önünde bulundurarak en geç 09:30’da sınav binasında olmanız önerilir.

Adayların merakla beklediği sınav yerleri bilgisi netleşti. Sınav giriş belgeleri bugün itibarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılmış durumdadır.

Nasıl Alınır? T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle ais.osym.gov.tr adresinden belgenizin dökümünü alabilirsiniz.

Belge Kontrolü: Belgenizin üzerinde fotoğrafınızın görünür olduğundan ve sınav binası bilgilerinin doğruluğundan emin olunuz. Belgenin üzerinde herhangi bir karalama veya not bulunmamalıdır.

Sınav Günü Yanınızda Bulunması Gerekenler

Sınav salonuna girebilmeniz için şu iki belgenin yanınızda olması zorunludur:

Sınav Giriş Belgesi: (Siyah-beyaz veya renkli çıktı olabilir.)

Geçerli Kimlik Belgesi: Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport.

2026-DUS/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Pazar günü gerçekleştirilecek sınavın ardından değerlendirme süreci başlayacak ve sonuçlar ÖSYM takvimine göre 21 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecektir.
