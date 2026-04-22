Doğum izni uzatıldı mı? Doğum izni 24 hafta oldu mu?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni maddelerle birlikte, 2026 yılı itibarıyla çalışan anne ve babalar için devrim niteliğinde haklar hayata geçiyor. Bugün 22 Nisan 2026 Çarşamba ve yasalaşma sürecindeki bu düzenlemeler, doğum izinlerinden yapılacak ödemelere kadar birçok alanı yeniden şekillendiriyor.
Annelik ve Doğum İzni Süreleri Uzatıldı
Yeni kanun teklifiyle birlikte doğum izni sürelerinde önemli bir artışa gidildi:
Toplam İzin Süresi: Mevcut 16 hafta (112 gün) olan doğum izni süresi, 24 haftaya (168 gün) çıkarıldı.
Kullanım Şekli: Anneler doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra ise 16 hafta izin kullanabilecek. Doktor raporuyla sağlık durumu uygun olanlar, doğuma 2 hafta kalana kadar çalışmaya devam edip kalan sürelerini doğum sonrasına aktarabilecek.
Babalık İzni: Sigortalı babalara eşinin doğumu halinde verilen ücretli izin süresi 5 günden 10 güne çıkarıldı.
2026 Doğum İzni Ödemeleri ve Örnek Hesaplama
İzin süresinin 168 güne çıkmasıyla birlikte, SGK’lı çalışan annelerin alacağı "Analık Geçici İş Göremezlik Ödeneği" (Rapor Parası) de ciddi oranda arttı.
Asgari Ücretli Bir Anne İçin Örnek Tablo (2026):
Günlük Brüt Ücret: 1.101 TL
Günlük Rapor Parası (2/3): Yaklaşık 734 TL
Tekil Gebelik Toplam Ödeme (168 Gün): 123.312 TL
Çoğul Gebelik Toplam Ödeme (182 Gün): 133.588 TL
Not: Memur anneler izin süresince maaşlarını tam almaya devam ettikleri için ayrıca rapor parası almazlar; ancak doğum yardımı ve emzirme ödeneğinden yararlanabilirler.
Diğer Sosyal Yardımlar ve Ek Ödemeler
Annelere ödenen diğer sabit kalemler de 2026 yılı için güncellendi:
Doğum Yardımı (Aile Bakanlığı):
1. Çocuk: 5.000 TL (Tek seferlik)
2. Çocuk: Aylık 1.500 TL (Çocuk 5 yaşına gelene kadar)
3. ve Sonraki Çocuklar: Aylık 5.000 TL (Çocuk 5 yaşına gelene kadar)
Emzirme Ödeneği (Süt Parası):
Canlı doğum şartıyla tek seferlik 1.621 TL olarak ödenmektedir.
Kimler Yararlanabilir?
Bu haklardan yararlanabilmek için temel şartlar şunlardır:
Doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağ olması.
Doğumdan önceki son 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması.
İstirahat süresince (168 gün) iş yerinde çalışılmaması.