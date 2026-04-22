İlk evim konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi hesaplama

Kampanyanın Temel Şartları ve Özellikleri

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilen bu modelin öne çıkan özellikleri şunlardır:

İlk Kez Ev Alma Şartı: Kampanya, sadece hayatında ilk kez konut alacak olan dar ve orta gelir grubundaki vatandaşları kapsayacak.

Limit Artışı: 2 milyon TL limit engeline takılan vatandaşlar için kredi limitlerinde esnemeye gidilecek.

Mortgage Modeli: Finansal İstikrar Komitesi, sistemin uzun vadeli ve sürdürülebilir olması için "Mortgage" benzeri bir model üzerinde çalışıyor.

BDDK Düzenlemesi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bu kredi türünde risk ağırlığını düşürerek bankaların daha kolay kredi vermesinin önünü açacak.

Ödeme Kolaylığı: Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak bu imkanla, kira öder gibi ev sahibi olunması hedefleniyor.