İlk evim konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler? 1.20 faizli konut kredisi hesaplama

1.20 faizli İlk Evim Konut Kredisi kampanyası, 2026 yılı itibarıyla dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmek için en önemli finansal araçlardan biri haline geldi. Finansal İstikrar Komitesi’nin öncelikli gündem maddesi olan bu paket, özellikle piyasadaki mevcut faiz oranlarının %3 seviyelerinde seyrettiği bir dönemde devrim niteliğinde bir avantaj sağlıyor.
1 İlk evim konut kredisi ne zaman çıkacak?
Meclis Onayı Bekleniyor: 2026 yılının ilk çeyreğinde yoğunlaşan hazırlıklar neticesinde, ilgili yasa tasarısının Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.
Resmi Gazete Süreci: Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvuru ekranları kamu bankaları üzerinden resmen açılacak.
Hedef: Yetkililer, 2026 yılı bitmeden ilk başvuruların tamamlanmasını ve vatandaşların kredilerine erişmesini hedefliyor.
Örnek Hesaplama Tablosu (180 Ay Vade / %1.20 Faiz)
15 yıllık (180 ay) vade seçeneğiyle, çekilecek kredi miktarına göre tahmini ödeme planı şu şekildedir:
|Kredi Tutarı
|Faiz Oranı
|Vade (Ay)
|Tahmini Aylık Taksit
|Toplam Geri Ödeme
|1.000.000 TL
|%1.20
|180
|13.587 TL
|~2.445.000 TL
|2.000.000 TL
|%1.20
|180
|27.174 TL
|~4.891.000 TL
|3.000.000 TL
|%1.20
|180
|40.761 TL
Kampanyanın Temel Şartları ve Özellikleri
Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında hayata geçirilen bu modelin öne çıkan özellikleri şunlardır:
İlk Kez Ev Alma Şartı: Kampanya, sadece hayatında ilk kez konut alacak olan dar ve orta gelir grubundaki vatandaşları kapsayacak.
Limit Artışı: 2 milyon TL limit engeline takılan vatandaşlar için kredi limitlerinde esnemeye gidilecek.
Mortgage Modeli: Finansal İstikrar Komitesi, sistemin uzun vadeli ve sürdürülebilir olması için "Mortgage" benzeri bir model üzerinde çalışıyor.
BDDK Düzenlemesi: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bu kredi türünde risk ağırlığını düşürerek bankaların daha kolay kredi vermesinin önünü açacak.
Ödeme Kolaylığı: Kamu bankaları aracılığıyla sunulacak bu imkanla, kira öder gibi ev sahibi olunması hedefleniyor.
Kimler Yararlanabilir?
Üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar.
Hane halkı gelir sınırı kriterlerine uygun olanlar.
Daha önce bu tür bir devlet destekli konut kredisinden faydalanmamış olanlar.