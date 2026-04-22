Yarın yağmur var mı? 23 Nisan hava durumu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ülke genelinde büyük bir heyecanla karşılanıyor. Okulların tatil olmasıyla birlikte çocuklar bu özel günü doyasıya yaşamak için hazırlanırken, vatandaşlar da planlarını hava koşullarına göre yapmaya başladı. “Yarın hava nasıl olacak, yağış bekleniyor mu?” sorusu gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
23 Nisan Perşembe günü İstanbul’da hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların 14°C ile 18°C arasında değişmesi bekleniyor.
Başkent Ankara’da kuvvetli yağış etkili olacak. Gün içinde sıcaklık 4°C ile 7°C arasında seyredecek.
İzmir’de ise gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Hava sıcaklığı 13°C ile 16°C arasında olacak.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise 23 Nisan hava durumu daha sert geçecek. Erzurum, Kars, Ağrı ve çevresinde yağmurla birlikte yer yer kar yağışı görülebilir. Özellikle yüksek kesimlerde kar örtüsünün devam etmesi, bölgedeki hava koşullarını daha zorlu hale getiriyor. Bu nedenle bölgede yaşayan vatandaşların ve bayram etkinliklerine katılacakların tedbirli olması gerekiyor.
Meteorolojik tahminlere göre 24 Nisan Cuma gününden itibaren yağışlı sistem Türkiye'yi terk etmeye başlayacak. Asıl değişim ise hafta sonunda hissedilecek.
25 Nisan Cumartesi günü, özellikle batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar yeniden yükselişe geçerek 22-26°C bandına ulaşacak. İstanbul, İzmir ve Antalya gibi şehirlerde güneşli hava geri dönecek ve bahar sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.