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“5G’de bölgesel lisanslar verilmeli”

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile yeni dönem planlarını konuştuk.

22 Ocak 2023
“5G’de bölgesel lisanslar verilmeli”

Turkcell; fintech, veri merkezi, bulut, kurumsal çözümler ve TOGG yatırımlarıyla yüzde 40’ın üzerinde büyüyecek. 

5G ihalesiyle ilgili yerli çözümlere vurgu yapan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “İhale modelinde bölgesel veya endüstriyel lisanslar verilmeli” diyor.

Turkcell bir GSM operatörü olmaktan çıkıp bir teknoloji şirketler grubuna dönüşmüş durumda. 

Farklı alanlarda satın alma ve iş birlikleriyle büyümesine de devam etmeyi planlayan şirket, portföyünü genişleterek yatırımlarını sürdürecek. 

Şu an 100 bin çalışanı olan grup, yeni işlere girdikçe bu sayıyı da artıracak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile yeni dönem planlarını konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. 

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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