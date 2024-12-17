2023’te istihdamını en çok artıran şirket l Anadolu 500

Referansları arasında; Ford Otosan, Renault, TAI (Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi), Tofaş/FIAT, Toyota, Hyundai, Türk Traktör gibi şirketlerin yer aldığı BPlas, Ekonomist’in “Anadolu’nun 500 Büyük Şirketi Araştırması”nda ‘İstihdamını en çok artıran şirket’ oldu. Öyle ki 2022 yılında 406 olan istih¬damında yüzde 112, 6’lık bir artışla çalışan sayısını 863 kişiye çıkarttı.

Bursalı Gökçen aile şirketinin bir parçası olan BPlas, 1987 yılında kuruldu. Ana odağı plastik enjeksiyon kalıplama olan şirket; tasarım, geliştirme, mühendislik, plastik işleme teknolojileri (enjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon, şişirme, termoform, kalıp üretimi) ve yüzey dekorasyon (boya, IMD, kaplama) alanlarındaki uzmanlığının yanı sıra kullandığı son teknoloji sayesinde Türkiye’nin en büyük otomotiv parçaları tedarikçilerinden biri.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.