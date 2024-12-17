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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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2023’te istihdamını en çok artıran şirket l Anadolu 500

Ford Otosan, Renault, TAI, Toyota gibi pek çok referansı bulunan ve Türkiye’nin en büyük otomotiv parçaları tedarikçilerinden biri olan Bursa merkezli BPlas, “Anadolu’nun 500 Büyük Şirketi Araştırması”nda 2023’te istihdamını en çok artıran şirket oldu.

17 Aralık 2024 | 03:58
2023’te istihdamını en çok artıran şirket l Anadolu 500

Referansları arasında; Ford Otosan, Renault, TAI (Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayi), Tofaş/FIAT, Toyota, Hyundai, Türk Traktör gibi şirketlerin yer aldığı BPlas, Ekonomist’in “Anadolu’nun 500 Büyük Şirketi Araştırması”nda ‘İstihdamını en çok artıran şirket’ oldu. Öyle ki 2022 yılında 406 olan istih¬damında yüzde 112, 6’lık bir artışla çalışan sayısını 863 kişiye çıkarttı. 

Bursalı Gökçen aile şirketinin bir parçası olan BPlas, 1987 yılında kuruldu. Ana odağı plastik enjeksiyon kalıplama olan şirket; tasarım, geliştirme, mühendislik, plastik işleme teknolojileri (enjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon, şişirme, termoform, kalıp üretimi) ve yüzey dekorasyon (boya, IMD, kaplama) alanlarındaki uzmanlığının yanı sıra kullandığı son teknoloji sayesinde Türkiye’nin en büyük otomotiv parçaları tedarikçilerinden biri.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Fenerbahçe (FENER) bedelli tarihini duyurdu
Yeşil Yapı (YYAPI) bedelsiz tarihi belli oldu
Martı GYO (MRGYO) bedelsiz tarihi belli oldu
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (14.12.2024)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Yatırım araçlarında bu hafta: Hangisi kazandırdı?
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket l 16-20 Aralık
Borsada cuma günü geri alım yapan 8 şirket (13 Aralık)
Merko Gıda geri alım programı kararını duyurdu
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Çağdaş Cam (CGCAM) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
GERİ
İLERİ
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