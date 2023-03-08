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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor

Artan konut fiyatları ve kiralık konutlara olan taleple birlikte, 13 yıl önce Ant Yapı’nın başlattığı gayrimenkulde kiralama trendi hız kazanmaya başladı.

08 Mart 2023
Gayrimenkulde kiralama trendi gelişiyor

Artan konut fiyatları ve kiralık konutlara olan taleple birlikte, 13 yıl önce Ant Yapı’nın başlattığı gayrimenkulde kiralama trendi hız kazanmaya başladı. 

Babacan Yapı, Ege Yapı, Nef gibi şirketler bu trendin geliştiricisi. Ancak tahliye zorluğu gibi risklere de dikkat çekiliyor.

Gayrimenkulde son dönemde yaşanan arz-talep dengesizliği konut fiyatlarının ve kiralarının fahiş bir biçimde artmasına neden oldu. 

Her yıl 800 bin civarında oluşan iç talebe mülteciler ve ülkemize yerleşen yabancıların da talebi eklenince Türk halkının konuta ulaşımı zorlaştı. 

Özellikle İstanbul, İzmir, Antalya gibi büyük kentlerde tüketicinin alım gücünün üzerinde artan kira ve satılık fiyatları insanları zorlar hale geldi. 

Devlet tarafından orta ve dar gelirliye yönelik projeler, kampanyalar geliştirilse de kısa vadede bu çalışmaların piyasaya etkileri görülemiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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