Genç kadınları liderliğe hazırlıyor

Zorlu Enerji, genç kadınların liderlik yolculuklarını desteklemek amacıyla Turkishe ve YeniBirLider iş birliğiyle “Liderlikte Kadın Yüz’ü” Programı’nı hayata geçirdi. İstanbul’da düzenlenen lansmanla tanıtılan program, Türkiye’nin farklı bölgelerinden 18–30 yaş aralığındaki 100 genç kadını, sekiz ay sürecek yapılandırılmış bir liderlik yolculuğuna dahil edecek.
Ekonomist’in 04 - 17 Ocak 2026 tarihli sayısından
Zorlu Enerji’nin Akıllı Hayat 2030 vizyonu ve Eşit Bi’Hayat yaklaşımıyla uyumlu olarak tasarlanan program; mentorluk, eğitim, rol model buluşmaları ve proje geliştirme adımlarını bir araya getiren bütünsel bir gelişim modeli sunuyor. Katılımcılar, program süresince liderlik, girişimcilik ve sürdürülebilirlik başlıklarında hem teorik hem de uygulamalı içeriklerle desteklenecek.
50 SAATLİK EĞİTİM
Enerji sektörü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de kadın temsili açısından en düşük oranlara sahip alanlardan biri olmayı sürdürüyor. Türkiye genelinde enerji sektöründe kadın istihdam oranı yaklaşık yüzde 12 seviyesinde bulunurken, Zorlu Enerji Grubu bu oranı kurum bünyesinde yüzde 26’ya taşımış durumda. Şirket, 2030 yılına kadar kadın istihdam oranını yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedefliyor. “Liderlikte Kadın Yüz’ü” Programı, bu hedefin genç yetenekler boyutundaki tamamlayıcı adımlarından biri olarak konumlanıyor.
Programın mentorluk yapısı, farklı sektörlerden C-level yöneticiler ve deneyimli liderlerin yer aldığı geniş bir mentor havuzuna dayanıyor. Eğitim tarafında ise Mini MBA yaklaşımı benimsendi. Liderlik, girişimcilik, teknoloji, sürdürülebilirlik, finansal okuryazarlık, iletişim ve kariyer tasarımı gibi başlıklarda yıl boyunca ortalama 50 saatlik eğitim içeriği sunulacak.
SOMUT PROJE ÜRETME
Girişimcilik odağı da programın temel bileşenleri arasında yer alıyor. Katılımcıların geliştirdikleri proje ve girişim fikirleri, mentorluk ağı ve partner kurumlar aracılığıyla ekosistemle buluşturulacak. Bu sayede genç kadınların yalnızca liderlik becerilerini değil, aynı zamanda somut proje üretme ve etki yaratma kapasitelerini geliştirmeleri amaçlanıyor.
Programın sosyal etkisi; mentorluk görüşmeleri, eğitim katılımı, proje çıktıları, topluluk etkileşimi ve görünürlük artışı gibi göstergeleri kapsayan çok boyutlu bir SROI modeliyle ölçülecek. İlk yıl elde edilecek veriler doğrultusunda modelin ölçeklenerek büyütülmesi planlanıyor. Zorlu Enerji sponsorluğunda yürütülen program, özel sektör ve sivil toplum iş birliğinin genç kadın liderliğini destekleyen güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor.