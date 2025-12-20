Girişim dünyası festivalde buluştu

ARA
Anadolu Efes, Startup Fest 2025 ile girişimcilik dünyasını bir araya getirdi. Üç ana tema üzerine kurgulanan festivalde; yeni nesil kurum-start up iş birlikleri, gıda ve tarımda kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kurum içi girişimcilik başarı hikayeleri sahneye taşındı.


Anadolu Efes, girişimcilik ekosistemini hem kurum içinde hem kurum dışında desteklemeye devam ediyor. Şirket, Global Girişimcilik Haftası kapsamında gerçekleştirdiği “Anadolu Efes Startup Fest”i bu yıl beşinci kez hayata geçirerek girişimcilik ve inovasyon dünyasını bir araya getirdi. Üç ana tema üzerine kurgulanan festivalde; BrewFuture ile yeni nesil kurum-start up iş birlikleri, EWA ile gıda ve tarımda kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve Anadolu Efes Girişim Atölyesi ile kurum içi girişimcilik başarı hikayeleri sahneye taşındı.

Ekonomist’in 07 - 20 Aralık 2025 tarihli sayısından

Festivalin ilk bölümünde Anadolu Efes’in açık inovasyon yaklaşımını güçlendiren BrewFuture programı ve Venture Clienting modeli ele alındı. Şirket, bu programa nasıl ihtiyaç duyulduğunu, kurum–start up iş birliklerinin nasıl yapılandırıldığını ve artık uluslararası operasyonlara yayılan yöntemi katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, kurum–start up iş birliklerinde başarıyı artırmayı amaçlayan yeni bir metodoloji olan 3P de ilk kez bu yıl Startup Fest sahnesinde tanıtıldı. Anadolu Efes’in birlikte çalıştığı Mapindata, Eluvium ve Pubinno girişimleri, sahnede deneyimlerini aktararak modelin somut çıktılarının altını çizdi.

YENİ İŞ MODELLERİ

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri, gıda ve  tarım sektöründe kadın girişimcileri desteklemeyi amaçlayan Empowering Women in Agrifood (EWA) programına ayrılan oturum oldu. EIT Food tarafından desteklenen ve Anadolu Efes’in kurumsal partneri olduğu program kapsamında, ünlü Sosyal Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir ilham verici bir keynote konuşması gerçekleştirdi. Anadolu Efes, Anadolu  Etap ve Migros temsilcilerinin yer aldığı panelde, tarımda kadın girişimciliğinin önemi tartışıldı. Bölümün sonunda, bu yıl EWA programının kazanan girişimleri Cherrymic ve Inopolyme kurucuları gıda ve tarımda geliştirdikleri inovatif çözümleri sundu.

Anadolu Efes Bira Grubu Başkanı ve CEO’su Onur Altürk yaptığı konuşmada, “BrewFuture programımız sayesinde ekosistemimize fayda sağlayacak fikirler için iş birliği yaparken aynı zamanda onları ölçeklendirmek için çalışıyoruz. Anadolu Efes Girişim Atölyesi ile Türkiye’de altı yıldır, Kazakistan’da üç yıldır kendi çalışanlarımızla yeni iş modelleri geliştiriyor, onlara ilk yatırımlarını biz sağlıyoruz” dedi.

