Faiz indirim döngüsünün başlamasıyla yabancı alımlarının hissede de artması beklenirken bunun için 2025 yılı başlarına işaret ediliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altı kademe altından (B3) dört kademe altına (B1) yükseltti. Not görünümü pozitif olarak korundu. Moody’s Türkiye’ye ilişkin kredi not artış kararını, ekonomi politikalarında normalleşmeyle ve kurumsallaşmayla açıkladı. Dış dengedeki düzelmeye, rezerv birikimine, iç talepte ve enflasyonda yavaşlamaya vurgu yapan Moody’s, yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 45’in altına, 2025 sonuna kadar yüzde 30’a gerilemesini bekliyor. Kurum; enflasyonda istikrarlı gerileme, cari dengede iyileşme, enerjide dışa bağımlılığın azalması ve ücret artışlarında geçmiş enflasyona endeksleme uygulamasından vazgeçilmesi gibi unsurları ise ‘ilave not artışını tetikleyecek gelişmeler’ olarak sıralıyor

