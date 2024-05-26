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İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor

İhracatta zorlu rekabet koşullarının aşılarak, birçok ülkede güvenilir tedarikçi konumuna ulaşıldığını aktaran ihracatçılar, ürünlere gelen ihracat sınırlamasının ticari itibarı zedelediğine işaret ediyor.

26 Mayıs 2024
İhracatçı kotada ortak akılla karar istiyor

Gıda enflasyonu karşısında iç piyasada fiyat kontrolü sağlamak hedefiyle bazı tarım ürünlerine getirilen ihracat sınırlaması sektörü zorluyor. Tarım ürünleri ihracatına gelen sınırlamaların ticari itibarı zedelediğini aktaran ihracatçılar, kotalar konusunda ortak akılla hareket edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Bazı tarım ürünleri ihracatına iç piyasada yaşanan enflasyon nedeniyle gelen kota ve sınırlamalar, sektör temsilcilerini isyan ettirdi. Tarım ürünlerinde geçen yıl 35 milyar doları aşan ihracata imza atılırken, bu yıl ise ihracata gelen kotalar tarımsal ürün ihracatçısını düşündürüyor. 

İhracatta zorlu rekabet koşullarının aşılarak, birçok ülkede güvenilir tedarikçi konumuna ulaşıldığını aktaran ihracatçılar, ürünlere gelen ihracat sınırlamasının ticari itibarı zedelediğine işaret ediyor.

Patates, soğan, domates, salça gibi ürünlerin ihracatına sınırlama kısa bir süre önce kalkarken; sınırlanan ürünler olarak devam ediyor. 

Tarım ürünlerine dönem dönem uygulanan ihracat kısıtlamalarının toplamda 1 milyar doları aşan gelir kaybına yol açacağına işaret eden sektör temsilcileri, bakanlığın rekolteleri gördükten sonra bu ürünlerde ihracat sınırlamasını kaldırabileceklerini iletiyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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