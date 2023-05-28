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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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Markaların yurtdışı atağı

Döviz gelirlerini artırmak ve riski dağıtmak isteyen markalar rotayı yurtdışına çevirdi.

28 Mayıs 2023
Markaların yurtdışı atağı

Döviz gelirlerini artırmak ve riski dağıtmak isteyen markalar rotayı yurtdışına çevirdi. 

BMD’nin rakamlarına göre Rusya’dan Amerika’ya kadar farklı coğrafyalarda büyüyen markalar 2023 sonuna kadar 7 bine yakın satış noktası açmayı planlıyor. 

Ekonomist araştırmasına göre ise 30 büyük marka, yıl sonuna kadar yurtdışında 572 yeni mağaza açacak.

Türkiye ekonomisi zor bir dönemde geçiyor. Enflasyon, döviz kurlarındaki dengesizlik, belirsizlik gibi sorunlarla karşı karşıya kalan perakende markaları yönünü yeni rotalara çevirmeye başladı. 

Bu ortamda döviz gelirlerini artırmak ve riski dağıtmak isteyen markalar yurtdışı büyümesine hız verdi. Birleşmiş Markalar Derneği’nin (BMD) rakamlarına göre markaların yurtdışında 17 bin civarında mağazası ve satış noktası bulunuyor. 

Markalar 140 ülkede 5 bin 750 mağaza ve 11 bini aşkın satış noktası aracılığı ile müşterileriyle buluşuyor. BMD Başkanı Sinan Öncel, yeni katılan üyeleri ve mevcutların açacaklarıyla birlikte yıl sonuna kadar sayının 18 bine yaklaşacağını söylüyor. 

Rusya, markaların mağaza açmak için tercih ettikleri ülkelerin başında yer alıyor. BMD üyesi markaların Rusya’da 655 mağazası ve 2 bin 500’ü aşkın satış noktası bulunuyor. 

Rusya’yı 415 mağaza ve 227 satış noktası ile Kazakistan izliyor. Irak ise 336 mağaza ve 430 satış noktası ile üçüncü sırada yer alıyor. 

Özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkeleri Türkiye perakendecileri için cazip pazarlar olarak öne çıkıyor. Perakendeciler artık alışılmış pazarların dışında Afrika, Güney Amerika gibi farklı coğrafyalarda da şansını deniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




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