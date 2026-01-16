Oyun oynamayı öğrenmenin dili yaptı

Deneyimsel öğrenme ve oyun tabanlı eğitim, son yıllarda hem eğitim dünyasında hem de kurum içi gelişim programlarında giderek daha fazla öne çıkıyor. Bu dönüşümün merkezinde yer alan Öğrenme Tasarımları, öğrenmeyi daha katılımcı, kapsayıcı ve kalıcı hale getirmeyi hedefleyen bir sosyal girişim olarak konumlanıyor. Girişimin kurucusu Tuğba Çanşalı, bu yaklaşımı “Oyun bizim için sadece bir araç değil, bir iletişim dili” olarak özetliyor.
Ekonomist’in 04 - 17 Ocak 2026 tarihli sayısından
Uzun yıllar Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve farklı uluslararası kurumlarda eğitimler veren Çanşalı, öğrenmeyi daha eğlenceli ve katılımcı hale getirirken toplumsal etki yaratmak isteme hedefiyle Öğrenme Tasarımları’nı 2015 yılında kurdu. Başlangıçta bireysel oyun tasarımlarıyla yola çıkan girişim bugün kamu, özel sektör ve sivil toplumun farklı alanlarında projeler yürüten bir yapıya dönüşmüş durumda.
KAPSAYICI ORTAMLAR
Öğrenme Tasarımları; oyun tabanlı öğrenme içerikleri, eğitmen eğitimleri, e-öğrenme kursları ve dijital platformlar geliştiriyor. Bugüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı, UNICEF, Avrupa Parlamentosu, büyük şirketler ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere 200’ün üzerinde kurumla çalıştı. Çanşalı, “Bu geniş iş birliği ağının temelinde ortak tasarım anlayışı var. Kurumun ihtiyacını ve hedef kitlesini analiz ediyor, oyunu ya da eğitimi birlikte tasarlıyoruz” diyor.
Girişimin yaklaşımında oyunun kendisi öğrenme sürecinin merkezinde yer alıyor. Rol alma, hikâye kurma ve iş birliği mekanikleriyle katılımcılar farklı bakış açılarını deneyimleme imkânı buluyor. Çanşalı bu süreci, “Hata yapmanın doğal ve öğretici olduğu kapsayıcı ortamlar yaratıyoruz” sözleriyle tanımlıyor. Bu sayede empati, iletişim ve eşitlik gibi kavramlar soyut başlıklar olmaktan çıkıp deneyimlenen birer pratiğe dönüşüyor.
FARKLI COĞRAFYALARDA KULLANILIYOR
Kurum içi öğrenme tarafında ise takım çalışması, liderlik, kapsayıcılık, problem çözme ve yaratıcılık en çok talep gören alanlar arasında yer alıyor. Deneyimsel öğrenmenin somut faydalarına dikkat çeken Çanşalı, “Katılımcıların motivasyonu artıyor, kurum içi iletişim güçleniyor ve öğrenme daha kalıcı hale geliyor” diyor.
Uluslararası alanda da aktif olan Öğrenme Tasarımları’nın oyunları farklı dillere çevrilerek birçok ülkede kullanılıyor. Toplumsal eşitlik, çocuk hakları, göç ve sosyal uyum gibi temalar küresel ölçekte en çok ilgi gören başlıklar arasında. Çanşalı, “Girişimcilik ve sosyal girişimcilik temalı oyunlarımız Avrupa’dan Güney Amerika’ya kadar farklı coğrafyalarda kullanılıyor” diyerek bu yaygınlaşmanın altını çiziyor.
Önümüzdeki dönemde ise akran zorbalığı, kapsayıcı ortamlar ve yetkinlik gelişimi odaklı yeni projeler gündemde. Yapay zekâ destekli öğrenme çözümleri de girişimin büyüme alanlarından biri. Çanşalı bu alandaki vizyonunu, “Yapay zekâyı kişiselleştirilmiş öğrenme için bir destek aracı olarak konumlandırıyoruz” sözleriyle ifade ediyor.
“Bağ kurma süreçlerini destekleyeceğiz”
“Oyun bizim için bir iletişim dili. Toplumsal eşitlik, empati ve iletişim gibi konuları güvenli ve katılımcı bir ortamda ele alabiliyoruz. Bugüne kadar 200’den fazla kurum ve şirket için özgün oyun, eğitim ve e-öğrenme projesi geliştirdik. Amacımız davranış değişikliği, empati gelişimi ve toplumsal bağ kurma süreçlerini desteklemek.”